Хотів вкусити: "Капітан Джек Горобець" накинувся на поліцейського в США

Поліція відреагувала на повідомлення про "Капітана Джека Горобця", що розбушувався в метро. Працівники TriMet спробували вивести його, але він напав на них і тоді викликали поліцію.

У Портленді, штат Орегон (США), поліція за заворушення заарештувала чоловіка, який представився Капітаном Джеком Горобцем, головним героєм фільму "Пірати Карибського моря". Американець чинив опір. Про це пише ABC News.

Видання зазначає, що це не Джонні Депп завдав неприємностей транзитній поліції Портленда ввечері 17 травня, а швидше за все "пірат-мародер" у поїзді MAX, який претендує на ім'я культового персонажа.

Цей підозрюваний представився правоохоронним органам як Капітан Джек Горобець.

Поліція відреагувала на повідомлення про "небажану людину" в метро в ніч на 17 травня. Працівники TriMet спробували вивести його, але він, як повідомляється, напав на них, і тоді було викликано поліцію.

Офіс шерифа повідомив, що "Капітан Джек" намагався вкусити помічників шерифа, коли вони його заарештовували.

Він звинувачується у втручанні в роботу громадського транспорту, порушенні громадського порядку, незаконному проникненні, опорі арешту та погрозах. Співробітники в'язниці повідомили, що 43-річний підозрюваний відмовився назвати своє справжнє ім'я.

Раніше Фокус писав, що у США ув'язнений намагався пронести ножиці у своєму тілі. У співробітників в'язниці виникла підозра, коли чоловік відмовився співпрацювати під час звичайного обшуку. Потрібно було два сканування тіла, щоб визначити, що приховує ув'язнений.

Також повідомлялося, що викрадену в США дівчинку вдалося знайти через 6 років завдяки серіалу Netflix. Кайла Унбехаун, яка зникла в 2017 році і фігурувала в перезапуску програми "Нерозкриті таємниці", було знайдено в іншому штаті.