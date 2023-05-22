Елітний клуб: у Британії розповіли про "секретне" село з багатими жителями (фото)

Таємне село, в якому проживає всього кілька заможних людей, є місцем проведення вечірок із шампанським та чудовим місцем для життя.

У Великій Британії "секретне" британське село стало справжнім "вуликом" для супербагатих людей, які живуть там або приїжджають у гості. Про це пише Daily Star.

Розташоване високо на пагорбах Стаффордшира, село Хортон є домом для дуже багатих людей: кажуть, що там проводять час багато бізнесменів і навіть супермоделей.

За словами журналістки Ясмін Сарвар, район є престижним, на мальовничих сільських доріжках навколо нього немає вибоїн, які можна побачити в інших частинах графства. В окрузі мало зручностей, коні та велосипеди зустрічаються частіше, ніж автомобілі, а на продаж у цьому районі виставляється мало нерухомості.

На продаж у цьому районі виставляється мало нерухомості Фото: StokeonTrentLive

"Хортон відомий у сусідніх містах як "приховане село", бо люди чули про нього як про прихід, але ніхто не знає, де знаходиться саме село. Тут усі багаті — це досить елітний район. Більшість людей, схоже, переїжджають до Хортона — тут не так багато людей родом звідси. У Хортоні багато успішних жінок. Одна з них запрошує всіх мешканців села на свої вечірки. Я ніколи в житті не пила стільки шампанського. Там були супермоделі, знаменитості та всілякі важливі люди", — розповіла одна із мешканок села, що побажала залишитися невідомою.

На мальовничих сільських доріжках навколо цього району немає вибоїн Фото: StokeonTrentLive

Голова Хортонської сільської ради Роджер Болл сказав, що Хортон є досить миле містечко.

"Коли я вперше переїхав сюди в 1968 році, я не дуже хотів цього, але мені потрібно було переїхати туди, де я міг дозволити собі купити нерухомість, і в результаті я опинився тут. Зараз я б нізащо не поїхав звідси. Звичайно, тут трохи холодніше, бувають тумани та погана погода, але це чудове місце для життя", — розповів Роджер Болл.

Хортон досить миле містечко Фото: Google Maps

Раніше Фокус писав, що мільйонер поскаржився на дорогу нерухомість. Курсат Йилдирим звільнився з роботи кранівника, після чого почав активно смітити грошима, витративши понад 1,3 мільйона фунтів стерлінгів першого місяця після перемоги в конкурсі.

Також раніше повідомлялося, що в "британському Чорнобилі" мешкають лише чотири людини. Маршалл Крейг — один із людей, які відмовляються залишити район. Чоловік прожив там останні 20 років свого життя та заявив, що він "ніколи не поїде".