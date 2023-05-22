"Головний бенефіціар": Польща звинуватила РФ у дестабілізації ситуації на кордоні з ЄС (відео)

Станіслав Жарін стверджує, що спецслужби РФ руками білоруських прикордонників намагаються створити на кордоні з Польщею напружену атмосферу, використовуючи для цього нелегальних мігрантів.

До нападу на польських прикордонників, які намагалися зупинити групу нелегалів на польсько-білоруському кордоні, причетні російські та білоруські офіцери. Про це написав уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарін на своїй сторінці у Твіттері у понеділок, 22 травня.

"Відбуваються неодноразові напади на патрулі, що охороняють кордон із Білоруссю. Значно зросла кількість спроб штурму кордону. Іноземці краще організовані та керовані білоруськими та російськими службами", — написав Жарін.

Чиновник додав, що Росія досі намагається дестабілізувати ситуацію в регіоні за допомогою нелегальних мігрантів.

Жарін також стверджує, що РФ залишається головним бенефіціаром дій проти Європи.

"Запуск маршрутів нелегальної міграції проти НАТО був частиною агресивних дій проти Заходу. Росія все ще розраховує на можливість дестабілізувати регіон", — наголосив уповноважений уряду з питань безпеки інформаційного простору Польщі.

Інцидент із прикордонниками: що сталося на кордоні Польщі та Білорусі

У суботу, 20 травня, іноземці-нелегали пошкодили скло лобового автомобіля польських прикордонників. Люди були у масках та агресивно відреагували на законні вимоги польських прикордонників. Група з 13 нелегалів прийшла з Біловезької Пущі та намагалася прорвати кордон.

За словами прикордонних патрулів, деякі з них були одягнені в балаклави та мали двосторонні радіоприймачі.

У прикордонній службі Польщі вважають, що за такими інцидентами стоять білоруські офіцери.

"Білоруська служба за підтримки постійно намагається створити маршрут нелегальної міграції через нашу країну", — йдеться у повідомленні відомства.

Польські прикордонники також твердять, що нелегальні мігранти намагаються прорвати кордон країни щодня. А з'являються вони завжди з тих територій, контроль над якими мають лише їхні колеги-білоруси.

Нагадаємо, на початку травня стало відомо про те, що РФ допомагає біженцям із Близького Сходу нелегально потрапити до ЄС. Як зазначають у німецькій поліції, лише за березень на кордонах Євросоюзу та країн Шенгенської зони було зафіксовано 22,5 тисяч незаконних мігрантів, що на 60% більше, ніж минулого року. За їхніми словами, подібну схему вже використали спецслужби Білорусі.

Крім того, на початку березня ЗМІ писали про те, що кордон Польщі почали штурмувати нелегали. Вони не залишають спроб перетнути польський кордон з боку Білорусі. За інформацією польських прикордонників, мігранти навіть озброїлися ножицями для металу, щоб ушкоджувати загородження.