Гасять десятки рятувальників: у російському Воронежі спалахнула масштабна пожежа (фото)

За повідомленням ЗМІ, вогонь спалахнув у складському приміщенні, де зберігали вироби із пластмаси.

У Росії в місті Воронеж спалахнула масштабна пожежа. За повідомленням російських ЗМІ, горить склад із пластмасовими виробами.

В небо над містом здійнявся яскравий вогонь, оповитий густим чорним димом.

"Площа пожежі – 200 кв. Будівля стоїть окремо, тож загрози розповсюдження вогню немає. Працює 8 одиниць техніки та 29 пожежників. Йде активне гасіння", — йдеться в повідомленні.

За інформацією МНС, горить склад, де зберігалися пластмасові вироби.

Пізніше стало відомо, що вогонь спалахнув на всій площі будівлі – 250 кв.м. За повідомленням росЗМІ, інформації про постраждалих немає. Відомо, що сигнал до диспетчерської надійшов близько 21:05.

Нагадаємо, що 10 травня Воронезьку область атакували 2 невідомі безпілотники. Вони націлилися на військовий полігон. Дрони були озброєні вибуховими пристроями, які спрацювали внаслідок падіння БпЛА. Поранення отримали 14 військовослужбовців ЗС РФ, попередньо, ніхто з них не загинув.

Раніше повідомлялося, що у Москві спалахнула масштабна пожежа біля заводу "Москвич". Згодом стало відомо, що до гасіння пожежі підключили авіацію. Як повідомили у МНС, пожежа сталася на території приватного підприємства з утилізації вторинної сировини в одноповерховому ангарі для пресованого паперу.