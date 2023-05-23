Слідом за Зеленським: до Саудівської Аравії прилетів підсанкційний міністр РФ

Ер-Ріяд є давнім партнером Вашингтона у сфері безпеки і при цьому підтримують відносини з Москвою на тлі війни в Україні. На переговорах, у яких брав участь підсанкційний Володимир Колокольцев, обговорювалися співробітництво РФ та Аравії у кількох галузях.

Глава російського МВС Володимир Колокольцев, щодо якого діють усілякі закордонні санкції, безперешкодно відвідав Саудівську Аравію та зустрівся зі своїм колегою з місцевого міністерства. Про це повідомляє Sky News.

Це сталося через кілька днів після виступу президента України Володимира Зеленського на саміті Ліги арабських держав у місті Джидді.

Цей візит високопосадовця, який перебуває під західними санкціями, і його переговори — вже через кілька днів після виступу Зеленського — вказують на те, що у зовнішній політиці саудити воліють лавірувати між Москвою та Києвом.

Ер-Ріяд є давнім партнером Вашингтона у сфері безпеки, і при цьому підтримує відносини з Москвою на тлі війни в Україні.

Місцеві державні ЗМІ повідомили, що Колокольцев провів зустріч із міністром внутрішніх справ Саудівської Аравії принцом Абдулазізом бін Саудом.

"На зустрічі обговорювалися шляхи розширення співробітництва в галузі безпеки між міністерствами внутрішніх справ двох країн, а також низка питань, що становлять взаємний інтерес", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на саміті Ліги арабських держав Зеленський висловився з критикою щодо деяких арабських лідерів, за його словами, вони "закривають очі на війну в Україні".

Також повідомлялося, що ОПЕК підтримала РФ: видобуток нафти скоротять більш ніж на 1 млн барелів на день. Саудівська Аравія очолила нафтовий картель: постачання нафти спільно з РФ зменшиться на 500 тисяч барелів на добу.