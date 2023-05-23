"Доісторична істота": у США знайшли рідкісну черепаху, схожу на динозавра (відео)

На відео, опублікованому Карлосом Рубіо на Reddit, видно, як великий, схожий на камінь об'єкт рухається під водою в озері Howarth Park. За його словами, тварина була розміром як запасне колесо.

У США Карлос Рубіо помітив величезну, на його думку, "доісторичну істоту" у каліфорнійському озері. Про це пише The Sacramento Bee.

Спочатку американець не міг зрозуміти, що він побачив під водою озера Ральфін у природному заповіднику.

"Я подумав, що це валун, що рухається у воді. Потім мені стало зрозуміло, що це була досить велика грифова черепаха", — розповів чоловік.

На відео, опублікованому Рубіо на Reddit, видно, як великий, схожий на камінь об'єкт рухається під водою в озері Howarth Park в Санта-Розі. За його словами, черепаха була розміром як запасне колесо.

Відомі випадки, коли черепахи відкушували ноги у птахів, що плавають у воді Фото: Fairfax County Police Department

Експерти з дикої природи повідомили газеті The Press Democrat, що черепахи цього виду не є корінними жителями Каліфорнії та їх утримання без відповідного дозволу заборонено.

"На жаль, багато людей беруть їх, коли вони ще малюки, і не дбають про закон. Але коли вони починають ставати занадто великими або агресивними, вони починають випускати тварин у воду або неподалік місця проживання. Вони виживуть. Проблема в тому, що це вбиває наші місцеві види", — сказала виданню Венді Розоневські з організації JNW Animal Rescue у Вальєхо.

Схожа на динозавра алігаторова черепаха (грифова) може досягати ваги в 80 кілограмів, заявила Національна федерація дикої природи.

"Вони їдять усі — я маю на увазі все. Якщо ви поставите перед нею ногу, вона миттєво відкусить вам пальці", — сказала Розоневські.

Видання зазначає, що відомі випадки, коли вони відкушували ноги птахів, що плавають у воді. Агентство та співробітники парків Санта-Рози проводять розслідування.

Раніше Фокус писав, що дайвер знайшов затонулий корабель із вантажем багатовікової давності. Гідеон Харріс виявив на дні моря "величезний, рідкісний тягар" мармурових архітектурних експонатів 1800-річної давнини.

Також повідомлялося, що вантаж із нацистського судна викинуло на один із пляжів США. На зробленому фото видно, що велика "темна брила" вкрита черепашками. На відстані здається, що це може бути давно забута скриня, наповнена золотом та коштовностями, але насправді це щось більш практичне та необхідне під час війни.