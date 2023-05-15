"Скарби" Третього рейху: вантаж із нацистського судна викинуло на один із пляжів США (фото)

На фото видно, що велика "темна брила" вкрита ракушками. На відстані здається, що це може бути давно забута скриня, наповнена золотом та коштовностями, але насправді це щось більш практичне та необхідне під час війни.

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Відвідувачі державного парку Мустанг-Айленд, розташованого неподалік Корпус-Крісті, штат Техас, виявили вантаж із затонулого нацистського корабля часів Другої світової війни. Про це пише Yahoo News.

На фото видно, що велика "темна брила" вкрита ракушками. На відстані здається, що це може бути давно забута скриня, наповнена золотом та коштовностями, але насправді це щось практичніше: гума.

Усередині нацистського судна, поряд із вантажами олова, міді та кобальту, були заховані пакунки гуми. Корабель часів блокади, що отримав назву SS Rio Grande, був помічений двома американськими кораблями, крейсером та есмінцем, неподалік узбережжя Бразилії в 1944 році.

"Американське судно обстрілювало "Ріо Гранде", поки воно не затонуло, відправивши цим весь вантаж на дно океану, де він спочивав до недавнього часу", — заявили офіційні особи.

Усередині нацистського судна, поряд з вантажами олова, міді та кобальту, були заховані пакунки гуми Фото: Chron

200-фунтовий (майже 91 кг) гумовий рулон, нещодавно знайдений на острові Мустанг, не перший "скарб" біля берегів США. Такі знахідки періодично помічають у Техасі та Флориді.

Уламки судна SS Rio Grande утримували вантаж протягом багатьох років, але згодом, за словами офіційних осіб, у міру руйнування судна тюки вирвалися на волю і спливли на поверхню.

За даними Національного музею Другої світової війни, каучук був життєво важливим для воєнних дій для всіх країн учасниць конфлікту. Гуми постійно не вистачало підтримки військового виробництва.

Раніше Фокус писав, що у Польщі виявили золоті монети часів імператриці Марії Терезії. В історичному Миколайському районі, що на захід від середньовічного центру міста, археологи натрапили на неймовірну знахідку.

Також повідомлялося, що в Румунії чоловік відшукав скарб віком 1700 років. Скарб було виявлено під час пошуків у повіті Долж. У схованці знаходилося 1168 срібних монет часів Стародавнього Риму.