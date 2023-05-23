Пентхаус на 129 поверсі: де знаходиться найдорожча квартира у світі (відео)

У розкішних апартаментах на 129 поверсі налічується 7 спалень, 8 ванних кімнат та вражаючі 1630 квадратних метрів внутрішнього простору. Ціна квартири складає 250 мільйонів доларів.

У центрі Нью-Йорка (США) знаходиться триповерховий пентхаус Central Park Tower. Це найвище приватне житло у світі, вартістю $250 млн. Про це пише Tengri Travel.

У цих розкішних апартаментах налічується 7 спалень, 8 ванних кімнат та вражаючі 1630 квадратних метрів внутрішнього простору.

Youtube-блогер Enes Yilmazer мав можливість відвідати найдорожче житлове приміщення у світі та поділився екскурсією ним у своєму блозі.

"Пентхаус, що підіймається на 472 метри над Нью-Йорком, на 129-му поверсі найвищої житлової вежі на планеті Central Park Tower має також найвищу у світі відкриту терасу на 133 квадратні метри. панорамні вікна з оглядом на весь мегаполіс та стелі заввишки 9 метрів – і це ще не все, що є у цьому приміщенні”, – каже блогер.

Ціна квартири складає 250 мільйонів доларів Фото: колаж Фокус

Це житло зараз вважається найдорожчою квартирою у світі. Її ціна складає 250 мільйонів доларів.

Не дивно, що з найвищого та найрозкішнішого пентхауса у світі відкривається захоплюючий краєвид.

"Звідси можна бачити весь Центральний парк цілком", — додав блогер.

Автор відео зазначає, що планування кімнат завжди може бути змінено відповідно до переваг нових власників.

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