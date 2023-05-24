"Проти Лукашенка": генерал із Польщі закликав підтримати військовий переворот у Білорусі

Білоруси, що воюють проти армії РФ в Україні, не складуть зброї. Москва не допоможе Мінську у придушенні повстання, упевнений екс-заступник міністра оборони Польщі Вальдемар Скшипчак.

У Білорусі незабаром може статися збройний переворот. Таку думку висловив 23 травня ексзаступник міністра національної оборони Польщі, генерал Вальдемар Скшипчак в ефірі Polsat News.

"Готуймося до повстання в Білорусі, тому що воно відбудеться. Ви повинні бути готові підтримати війська, які будуть проводити операцію проти (самопризначеного лідера Білорусі Олександра) Лукашенка. Ми маємо причини допомагати їм", — заявив він.

У разі успіху контрнаступу Збройних сил України проти російських загарбників білоруси, які підтримують українців, не складуть зброї, вважає польський генерал.

"Вони поїдуть до Білорусі. Сподіваюся, що це спровокує повстання в Білорусі, чого й побоюється Лукашенко. А білоруський народ підтримає їх з ентузіазмом", — продовжив він.

Скшипчак вважає, що в Білорусі немає військового потенціалу, щоб запобігти такому повстанню.

"Росія йому особливо не допоможе, матиме свої проблеми. Якщо повстання відбудеться, обов'язково треба бути готовим до хвилі білоруських біженців у бік Польщі", — додав він.

Білоруський диктатор говорив про нібито підготовку держперевороту в посланні народу та Нацзібрання 31 березня цього року. На його думку, Захід хоче "втягнути країну у війну".

"Особливо стараються наші сусіди. Ці факти не сховаєш. Повним ходом йде формування полків для подальшого перевороту в Білорусі, настане час — ми вам покажемо все це", — сказав він.

З цією метою Лукашенко проводив із російським президентом Володимиром Путіним переговори щодо повернення до Білорусі ядерної зброї.

Нагадаємо, що 23 травня Лукашенко проводив зустріч із білоруськими губернаторами. Говорячи про стан свого здоров'я, він попередив, що "продовжить мучити всіх ще дуже довго".

Фокус раніше писав, що після смерті Лукашенка у Білорусі може розпочатися війна серед його наступників.