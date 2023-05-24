Бійня на біржі: найбагатша людина у світі за добу втратила понад 11 млрд доларів

Бернар Арно є багаторічним власником всесвітньо відомої корпорації LVMH, до складу якої входять престижні бренди Louis Vuitton та Christian Dior.

74-річний французький бізнесмен Бернар Арно, відомий як один із найбагатших людей на планеті, втратив за один день 11,2 мільярда доларів. Про це пише News.co.au.

Це сталося через побоювання інвесторів, що економічні проблеми у Сполучених Штатах призведуть до різкого зниження попиту на предмети розкоші.

Бернар Арно є багаторічним власником всесвітньо відомої корпорації LVMH, до складу якої входять престижні бренди, такі як сумки Louis Vuitton, шампанське Moet & Chandon та дизайнерський одяг Christian Dior. Протягом останнього року статки цього мільярдера продовжували зростати, завдяки значному підвищенню вартості акцій компаній, що спеціалізуються на виробництві предметів розкоші.

23 травня, акції LVMH на біржі в Парижі впали на 5 відсотків, через що француз втратив 11,2 мільярда доларів. Це стало найбільшим падінням за більш ніж 12 місяців. Сталося це під час масштабнішого краху, внаслідок якого європейська індустрія розкоші втратила 45 мільярдів доларів. Видання News.co.au назвало цю подію "кривавою бійнею" на біржі.

Бернар Арно є багаторічним власником всесвітньо відомої корпорації LVMH Фото: News.com.au

Згідно зі списком мільярдерів Forbes World's Billionaires List, у 74-річного бізнесмена, попри втрату значної суми, все ще залишається $319 мільярдів. Засновник компанії Tesla Ілон Маск зберігає друге місце зі статком у 273 мільярди доларів, а третє місце посідає Джефф Безос.

Арно отримав титул найбагатшої людини світу у грудні 2022 року, змістивши Маска з першого місця завдяки падінню вартості акцій Tesla.

У лютому цього року агентство Bloomberg повідомило, що француз працює над планом наступності, щоб запобігти будь-яким майбутнім чварам між п'ятьма його дорослими дітьми за його величезний стан. План передбачає створення нової холдингової компанії, яка розділить кошти порівну між його нащадками у спробі забезпечити збереження LVMH у сім'ї у майбутньому.

Раніше Фокус писав, що мільярдер ввів собі кров сина-підлітка заради омолодження. Технічний магнат Браян Джонсон, який витратив мільйони на підтримку своєї молодості, пішов на незвичайний крок. Чоловік прагне набути форми 18-річного юнака.

Також повідомлялося, що мільйонер поскаржився на дорогу нерухомість. Курсат Йилдирим звільнився з роботи кранівника, після чого почав активно смітити грошима, витративши понад 1,3 мільйона фунтів стерлінгів першого місяця після перемоги в конкурсі.