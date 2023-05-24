Говорив про жіночий одяг: 7-річний хлопчик стверджує, що став реінкарнацією Гуччі (відео)

Якось Макс Александр почав обговорювати з мамою жіночу моду, а потім попросив дістати йому манекен, щоб він міг створювати свої вбрання. Серед клієнтів хлопчика відома голлівудська актриса Шерон Стоун.

7-річний Макс Александр із США стверджує, що він є реінкарнацією Гуччі. Школяр почав створювати сукні у віці чотирьох років і має дивовижні знання про роботу справжніх модельєрів. Про це пише Oddity Central.

Мати юного модельєра розповіла, що талант її сина раптом виявився сам собою. Дитина почала обговорювати з нею жіночу моду, а потім попросила дістати їй манекен, щоб вона могла створювати свої вбрання.

"Ми вечеряли й він просто буквально оголосив: "Мені потрібен манекен". Він був дуже серйозний. Ніякого сміху. Я така: "Добре, я ніколи не бачила, щоб ти цікавився модою. Про що ти говориш?" Він відповів, що це тому, що у нього немає манекена. Якщо я дістану йому манекен він покаже мені. Макс сказав, що він дизайнер", — згадує Медісон Александр.

Крім того, сукні дитини набули величезної популярності. Знаменита голлівудська актриса Шерон Стоун значиться у списку його клієнтів.

Хлопчик стверджує, що є реінкарнацією модельєра Гуччі Фото: Oddity Centrac

Батьки Макса впевнені, що пристрасть до моди у нього в крові, тому що його бабуся та дідусь були пов'язані з модельним бізнесом. Сам хлопчик стверджує, що є реінкарнацією модельєра Гуччі.

В основі дизайну Макса, як і його матері, лежить бажання допомогти жінкам відчути себе гарними.

"Він хоче, щоб жінки відчували себе красивими, і це його рушійна сила. Він ніколи не виявляв інтересу до того, щоб самому носити сукні. Він не виробляє чоловічого одягу. Він дійсно хоче, щоб жінки всіх розмірів відчували себе красивими", — розповіла вона.

На сьогодні Макс продав понад сотню своїх робіт на міжнародному ринку і навіть провів свої покази мод. За словами його матері, він сподівається одного разу стати главою будинку Gucci або відкрити своє власне ательє, Couture to the Max Italian.

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