Вірусний тренд: у США чоловік запросив на весілля 300 мільйонерів та отримав подарунки (відео)

Джиммі фон Трон виклав відео в TikTok, в якому розповів, як він отримав від знаменитостей та компаній безкоштовні тако, морозиво, подарункові карти та інші приємні дрібниці.

У США Джиммі фон Трон запросив на своє весілля майже 300 мільйонерів і похвалився подарунками, отриманими від багатих незнайомців після того, як вони відмовилися приходити. Про це пише The Sun.

Американець виклав відео в TikTok, в якому розповів, як він отримав від знаменитостей та компаній безкоштовні тако, морозиво, подарункові карти та інші приємні дрібниці.

"Я бачив цей вірусний твіт про запрошення мільярдерів на весілля, сподіваючись, що їхній секретар надішле вам весільний подарунок. Я насправді це зробив. Я погуглив найбагатших людей Далласа і запросив їх усіх", — розповідає чоловік у своєму ролику.

Потім Джиммі гордо розповів, що телеведуча Ернест Т. Джонсон подарувала йому побутову техніку вартістю 200 доларів, а актор Адам Сендлер надіслав фотографію з автографом. Крім того, пара отримала листівку від 41 президента США Джорджа Буша.

Відомий ресторан також подарував подружжю картку на суму 250 доларів. Крім того, чоловік та його обраниця отримали ваучери на безкоштовне морозиво від місцевої харчової компанії.

"Купіть IMDd pro й отримайте інформацію про їхніх менеджерів та публіцистів. Я зробив 30-денну безкоштовну пробну версію. Шокуючи багато менеджерів відповіли", — порадив Джиммі.

Багато людей поспішили прокоментувати його схему.

"Ти геній. Це насправді дуже круто", — написав один із користувачів TikTok.

Раніше Фокус писав, що у Британії чоловік зайшов купити хліб та виграв 1 млн фунтів. Стів Гудвін відсвяткував виграш у скретч-карту Національної лотереї шашликом із ресторану швидкого харчування, плануючи покупку свого першого будинку. Дізнавшись про приз чоловік розплакався від радості.

Також повідомлялося, що жінка, яка виграла майже $350 млн у лотерею, отримала менше половини призу. Попри те, що мешканка Айови розділила приз у розмірі $687,8 млн з іншим переможцем, у результаті вона отримала менше половини від загальної суми через два варіанти отримання грошей.