Без згоди дітей та батьків: у Росії планують залучати школярів до обов'язкової праці

За даними росЗМІ, залучати школярів та інших неповнолітніх учнів до праці будуть без них та батьків згоди.

У Держдуму було представлено законопроєкт, який пропонує внести зміни до вимог школярів, пов'язаних з їх участю у суспільно-корисній праці. Автори законопроєкту пропонують переглянути концепцію "виховання" та доповнити її новим аспектом, спрямованим на розвиток працьовитості та відповідального ставлення до праці та її результатів у учнів. Про це повідомляє російське видання ТАСС.

Разом з цим пропонується виключити становище, яке забороняє залучати школярів та інших неповнолітніх учнів до праці без них та батьків згоди. Одна з ініціаторів законопроєкту Ольга Казакова поділилася інформацією про те, які види праці можуть бути запропоновані дітям без їхньої згоди: посадка дерев та квітів на території школи, участь в оформленні класних приміщень чи шкільних майданчиків для різних заходів, допомога в бібліотеці чи музеї.

Вперше про цю ініціативу заговорили торік удмуртські парламентарі. Вони виступили за організацію шкільних майстерень, технопарків, учнівських виробничих бригад, трудових загонів, літніх таборів праці та відпочинку.

Нагадаємо також, що Держдума під час нового засідання ухвалила закон про єдиний реєстр військовозобов'язаних, який передбачає відправку повісток в електронному вигляді.

Також 17 травня стало відомо, що останнім часом у російських навчальних закладах спостерігається збільшення випадків подання інформації про порушення через доноси, і в деяких випадках повідомлення навіть передбачають колективну відповідальність.