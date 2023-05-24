Москва у вогні: у столиці РФ сталася пожежа (відео)

За даними російських джерел, пожежа сталася на Карамишевській набережній у Москві та охопила дерев'яні споруди.

24 травня ввечері у столиці Російської Федерації спалахнула чергова пожежа. Про це повідомляють росЗМІ.

За даними джерел, пожежа сталася на Карамишевській набережній у Москві. На місці сталося спалах будівельного сміття. Вогонь також охопив дерев'яні споруди.

О 21:34 за московським часом пожежу вдалося ліквідувати.

Нагадаємо, 13 травня ЗМІ написали про те, що у столиці РФ горить готель "Інтерконтиненталь". Через деякий час надійшла інформація, що пожежу в готелі загасили, а рух вулицею було відновлено. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

А 15 травня стало відомо, що в Москві стався гучний вибух в одному із супермаркетів "Перекресток". Вибух стався у московському "Перехресті", що на вулиці Адмірала Ушакова в Південному Бутово.