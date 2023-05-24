Таємно готував російський аналог: в РФ звільнили директора "Вікіпедії"

У "Вікіпедії" заявили, що будь-хто може брати і використовувати контент енциклопедії, але використовувати для цього посаду керівника вважають некоректним.

"Вікіпедія" в РФ звільнила директора Володимира Медейка за таємну підготовку російського аналога енциклопедії. Про це повідомляє "Газета RU".

Керівника "Вікіпедії" також виключили з-поміж членів партнерства і безстроково заблокували у самій "Вікіпедії".

"Будь-яка людина може робити свої проєкти, це нікому не заборонено, будь-хто може брати контент "Вікіпедії" і його використовувати, це абсолютно нормально. Ненормально використовуватиме для цього повноваження директора "Вікімедіа РУ" і кілька років цим займатися абсолютно таємно. На мою думку, це не дуже красиво", — сказав виконавчий директор "Вікімедіа РУ" Станіслав Козловський.

Володимир Медейко - тепер вже ексдиректор "Вікіпедії" в Росії

Він додав, що над створенням російського аналога "Вікіпедії" працював ще один співробітник компанії, але не назвав його імені.

Про створення російського аналога "Вікіпедії" писав у своєму телеграм-каналі депутат Держдуми Антон Горєлкін. Він повідомив, що "Рувікі" розмістять на російських серверах і вона керуватиметься російською юрособою й дотримуватиметься правил законодавства РФ.

"Сподіваюся, що він повною мірою дотримуватиметься законодавства РФ і не наступить на ті самі граблі, на яких останній рік виконувалися дуже дивні танці. А ще ми маємо оцінити, як команда "РувікІ" впорається з очищенням вікіпедійного контенту від фейків та відвертої брехні, і які джерела для цього використовуватиме", — написав Горєлкін.

Російська влада мала претензії до контенту "Вікіпедії"і вимагала видалити матеріали про Володимира Путіна. Після звинувачення у поширенні "фейків" про ЗС РФ "Вікіпедія" була оштрафована на 2 млн рублів.

Нагадаємо, що у Німеччині хірурга звільнили після успішної ампутації. Він попросив під час операції прибиральницю потримати ногу пацієнта.

Раніше повідомлялося, що Google і "Вікіпедія" понад 2 роки замість фото серійного вбивці з Нью-Йорка показували знімок зовсім іншої людини, теж злочинця, проте не вбивці.