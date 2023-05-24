Таємно готував російський аналог: в РФ звільнили директора "Вікіпедії"
У "Вікіпедії" заявили, що будь-хто може брати і використовувати контент енциклопедії, але використовувати для цього посаду керівника вважають некоректним.
"Вікіпедія" в РФ звільнила директора Володимира Медейка за таємну підготовку російського аналога енциклопедії. Про це повідомляє "Газета RU".
Керівника "Вікіпедії" також виключили з-поміж членів партнерства і безстроково заблокували у самій "Вікіпедії".
"Будь-яка людина може робити свої проєкти, це нікому не заборонено, будь-хто може брати контент "Вікіпедії" і його використовувати, це абсолютно нормально. Ненормально використовуватиме для цього повноваження директора "Вікімедіа РУ" і кілька років цим займатися абсолютно таємно. На мою думку, це не дуже красиво", — сказав виконавчий директор "Вікімедіа РУ" Станіслав Козловський.
Він додав, що над створенням російського аналога "Вікіпедії" працював ще один співробітник компанії, але не назвав його імені.
Про створення російського аналога "Вікіпедії" писав у своєму телеграм-каналі депутат Держдуми Антон Горєлкін. Він повідомив, що "Рувікі" розмістять на російських серверах і вона керуватиметься російською юрособою й дотримуватиметься правил законодавства РФ.
"Сподіваюся, що він повною мірою дотримуватиметься законодавства РФ і не наступить на ті самі граблі, на яких останній рік виконувалися дуже дивні танці. А ще ми маємо оцінити, як команда "РувікІ" впорається з очищенням вікіпедійного контенту від фейків та відвертої брехні, і які джерела для цього використовуватиме", — написав Горєлкін.
Російська влада мала претензії до контенту "Вікіпедії"і вимагала видалити матеріали про Володимира Путіна. Після звинувачення у поширенні "фейків" про ЗС РФ "Вікіпедія" була оштрафована на 2 млн рублів.
Нагадаємо, що у Німеччині хірурга звільнили після успішної ампутації. Він попросив під час операції прибиральницю потримати ногу пацієнта.
Раніше повідомлялося, що Google і "Вікіпедія" понад 2 роки замість фото серійного вбивці з Нью-Йорка показували знімок зовсім іншої людини, теж злочинця, проте не вбивці.