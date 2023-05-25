Майже не відчуває болю: у жінки виявили рідкісну генетичну мутацію (фото)

Джо Кемерон також стверджує, що ніколи не відчуває тривоги чи страху. Жінка не знала, що вона "інша" поки що не лягла до лікарні на операцію у віці 65 років.

У 75-річної Джо Кемерон із Шотландії виявили рідкісну генетичну мутацію, через яку жінка майже не відчуває болю. Про це пише Daily Star.

Британка розповіла, що рідко відчуває стрес чи страх, але не знала, що вона не така, як усі, поки у віці 65 років не пішла на операцію з лікування тазостегнового суглоба. Під час здачі аналізів виявилася аномально висока стійкість до болю.

"Для мене біль — це просто дотик. Наприклад, я відчуваю, коли у мене беруть кров за допомогою голки, але не більше, коли вони торкаються моєї шкіри", — розповіла Джо.

Експерти з Університетського коледжу Лондона (UCL) вивчали унікальний випадок жінки відтоді, як він був вперше виявлений. Вони змогли дізнатися, що мутації в гені під назвою "FAAH-OUT" можуть призвести до того, що деякі люди не відчувають таких же болів, ломоти та дискомфорту, що більшість.

Дослідники також вважають, що ця ж мутація може викликати швидке загоєння ран.

Під час здачі аналізів виявилася аномально висока стійкість до болю Фото: колаж Фокус

"Точно розуміючи, що відбувається на молекулярному рівні, ми можемо почати розбиратися в біології, а це відкриває можливості для відкриття ліків, які одного прекрасного дня можуть вплинути на пацієнтів, що далеко йде позитивний вплив", — сказав професор медицини UCL Джеймс Кокс.

Джо, якій зараз 75 років, 10 років тому звернулася до лікаря зі скаргами на проблеми зі стегном, які, як виявилося, були пов'язані із серйозною дистрофією суглобів. Через кілька місяців у лікарні Raigmore в Інвернесі жінці зробили операцію на руці, після якої вона не відчувала болю, хоча зазвичай ця процедура вважається вкрай болючою.

"Люди, яким роблять такі операції, як мені, зазвичай покладаються на знеболювальні, щоб пережити післяопераційний період, але мені нічого не знадобилося. Я вперше змогла прямо порівняти себе з іншими", — додала Джо.

Раніше Фокус писав, що в США жінка завагітніла двічі на місяць. Жінка усвідомила це лише після народження немовлят. Софі Смолл, одна з небагатьох дівчат, які пережили явище, при якому їй вдалося завагітніти другою дитиною лише через чотири тижні після першої вагітності.

Також раніше повідомлялося, що пенсіонерка, що лисіє, стала виглядати на "20 років молодше". Бренда Вікерс розплакалася після того, як її перетворення було показано на відео, яке подивилися в TikTok понад 1,2 мільйона людей.