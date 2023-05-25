Під строгим секретом: таємничий покупець придбав місто-привид за $22 млн (фото)

Ігл Маунтін колись був жвавим містечком у каліфорнійській пустелі, в якому проживало близько 4 000 жителів. У 1983 році з нього виселили всіх людей після того, як закрили місцеву шахту. Хто став власником покинутого міста, поки не відомо.

У США невідомий покупець придбав одне з найбільших міст-примар, Ігл Маунтін. Через ряд забитих будинків, поритих схилів гір та бетонних руїн місце приваблює режисерів з усього Голлівуду. Про це пише Daily Star.

Саме в такій жахливій обстановці знаходиться зараз Ігл Маунтін, колись жваве місце, розташоване в окрузі Ріверсайд, штат Каліфорнія.

Улюблене місце голлівудських режисерів, які бажають надати моторошний колорит своїм фільмам, було куплено 17 квітня таємничим покупцем за 22,6 млн доларів. Видання зазначає, що поки що не відомо з якою метою було придбано це місто.

Протягом чотирьох десятиліть після закінчення Другої світової війни Ігл Маунтін був процвітаючим містом із залізною копальнею, що видавала мільйони тонн руди зі свого схилу. У місті проживало близько 4 000 жителів, в основному робітники Kaiser Steel та їхні сім'ї.

У містечку проживало близько 4 000 жителів Фото: Daily Star

Однак у 1983 році шахта була закрита назавжди через спад виробництва сталі, а разом з нею були виселені й жителі.

Зазначається, що регіональна початкова школа "Ігл Маунтін" досі стоїть і в ній навчаються близько двох десятків учнів із дитячого садка по восьмий клас.

Після низки планів, які не були реалізовані, зокрема переобладнання землі під центр перероблення відходів, більшість міста залишилася безплідною.

У 1983 році було виселено мешканців Фото: Daily Star

Моторошна пустка була популярним місцем для зйомок голлівудських кінематографістів, у тому числі трилера Крістофера Нолана "Тенет" (Tenet) і класичного фільму Роба Райнера "Залишися зі мною" (Stand By Me), знятого у вісімдесяті роки.

Таємничий покупець Ecology Mountain Holdings придбав цю ділянку, згідно з заявою Комісії з цінних паперів та бірж США. Його мотиви залишаються під суворим секретом.

Кіновиробники були розлючені через те, що їх улюблений майданчик більше не зможе використовуватися для зйомок голлівудських блокбастерів.

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