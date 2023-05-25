В обхід санкцій: Грузія запускає для росіян авіарейси до Європи

Засновник авіакомпанії Georgian Airways розповів журналістам, що попит на перельоти в Росію не надто великий.

Флагманський авіаперевізник Грузії Georgian Airways запускає для росіян транзитні рейси через Тбілісі до Європи. Кінцевими пунктами рейсів стануть Мілан, Париж, Відень, Ларнакі та Салоніки. Про це засновник Georgian Airways Тамаз Гайашвілі розповів RTVI.

"Почнемо з 15 червня. Подивимося, як піде ця справа. Але думаємо, що буде достатній попит на цих маршрутах. Через Тбілісі буде зручніше та швидше, ніж на інших напрямках", — сказав він.

Тамаз Гайашвілі визнав, що попит на прямі рейси до Росії поки що зростає несильно.

"Думаю, буде потрібен час, реклама, щоб люди знали, що таке існує, і тоді, я думаю, що підуть пасажири", — сказав він.

Заборона на авіасполучення між двома країнами діяла з 2019 року. Її зняли 15 травня 2023 року одночасно зі скасуванням візового режиму для громадян Грузії.

Також Гаїашвілі підтвердив, що авіакомпанія відмовилася обслуговувати президента Грузії Саломе Зурабішвілі у відповідь на оголошений нею бойкот.

"Більше не буде з нами літати. Компанія ухвалила таке рішення, так і буде далі", — сказав він.

Нагадаємо, 19 травня поновлення авіасполучення з Російською Федерацією спричинило бійку між депутатами в парламенті Грузії. Депутат партії "Сили народу" Іраклій Берая накинувся з кулаками на представника опозиційної політичної сили "Стратегія Агмашенебелі" Георгія Вашадзе.

Цього ж дня російський пасажирський літак, що належить авіакомпанії "Азімут", успішно приземлився в аеропорту Тбілісі. Учасники акції протесту зустрічали повітряний лайнер в аеропорту із плакатами "Російський літак іди на ***". Також протестувальники перекрили центральну вулицю Тбілісі.