Паралельний Всесвіт: чоловік з країни, якої не існує, приземлився в аеропорту Токіо

Джон Зергус пояснив, що його рідна країна Тауред знаходиться в Європі між Францією та Іспанією. Він навіть вказав місце на карті та наполягав, що країна існує вже понад 1000 років. Чоловіка доставили до готелю, з якого він безвісти зник.

У липні 1954 року бізнесмен, який назвався Джоном Алленом Кучаром Зегрусом, який, за словами людей, виглядав як будь-який інший мандрівник, приземлився в аеропорту Ханеда в Токіо. Проте перевіривши його паспорт влада виявила, що він прибув з Тауреда, країни, якої не існує. Про це пише Next Shark.

Документи чоловіка були цілком легітимними. У його паспорті були штампи країн, які він раніше відвідував, зокрема Японії. Він пояснив, що Тауред знаходиться в Європі, в районі між Францією та Іспанією. Він навіть вказав місце на карті.

Видання зазначає, що для японської влади та для жителів цієї планети у цьому Всесвіті ця країна є князівством Андорра. Чоловік розгнівався і почав наполягати, що Тауред існує вже понад 1000 років.

Японська влада не знала, що робити. Після короткого допиту вони вирішили відвезти чоловіка до місцевого готелю, поки не розберуться в ситуації. Номер чоловіка був замкнений, добре охоронявся та не мав балкона. Попри такий рівень безпеки до ранку, мандрівник безслідно зник.

Розповідь була адаптована до книг і є улюбленою темою в TikTok і YouTube Фото: Amazon

Цю історію, часто називають "Людина з Тауреда", вона стала однією з найвідоміших у сучасній історії міських легенд про альтернативні або паралельні всесвіти. Розповідь була адаптована до книг і є улюбленою темою в TikTok і YouTube, залучаючи як теоретиків змови, так і просто зацікавлених користувачів соціальних мереж.

Однак, як заявляє видання Next Shark, у багатьох переказах про цю людину не розкривається істина, яка стоїть за легендою. Можливо, це зроблено навмисно, оскільки збереження таємниці, зрештою, приносить величезне задоволення багатьом любителям незвичайних історій. З іншого боку, деякі оповідачі можуть бути абсолютно не обізнані про реальне походження міфу, оскільки розповіді про подію не завжди послідовні.

Історія про "людину з Тауреда" була сильно перебільшена, проте, згідно з джерелами новин того часу, вона дійсно сталася на основі реального інциденту. Однак цей випадок був пов'язаний не з альтернативними всесвітами, а з простим випадком шахрайства.

По-перше, рік був не 1954, а 1959. Людина, яка назвалася Джоном Алленом Кучаром Зегрусом, деякий час подорожувала зі своїм фальшивим паспортом, якось примудряючись обманювати інші країни. На жаль, його схема закінчилася в Японії, де він був засуджений за незаконний в'їзд і шахрайство у віці 36 років у квітні 1960 року.

Чоловік наполягав на тому, що Тауред існує вже понад 1000 років Фото: Next Shark

Зегрус нібито приїхав до Японії разом зі своєю дружиною-кореянкою з Тайбею. Його заарештували тільки після того, як він перевів у готівку підроблені чеки, щоб покрити витрати на їх перебування в країні, як повідомляє сайт Snopes.com.

Токійський суддя засудив Зегруса до одного року ув'язнення. Після цього ситуація набула набагато похмурішого оберту: Після оголошення вироку Зегрус встав і порізав собі руки шматком битого скла, яке він сховав у роті. За повідомленнями, афериста терміново доправили до найближчої лікарні й на цьому його хронологія подій закінчується. Зрозуміло, що, зрештою, він відбув свій термін, але ким він був насправді й звідки взявся, залишається загадкою. Його дружина, якій на той момент було 30 років, була репатрійована до Південної Кореї. Невідомо, що з нею сталося.

Раніше Фокус писав, що на 400-річній картині намальована модна річ із майбутнього. Портрет, виставлений у Національній галереї, спантеличив любителів мистецтва після того, як мама з дочкою помітили те, що на ньому зображено доказ мандрівки у часі. Картина була намальована XVII столітті.

Також повідомлялося, що чоловік зіткнувся із ситуацією, що нагадує сценарій фільму жахів, коли виявив загадкові двері у підвалі свого нового будинку. Доступ до неї було заблоковано металевою шафою.