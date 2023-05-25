Відчинили двері до Європи: грузинська авіакомпанія анонсувала транзитні рейси для росіян

Засновник авіакомпанії Georgian Airways заявив, що на даний момент плануються рейси до п'яти європейських міст, а саме до Парижа, Відня, Мілану, Салоніки та Ларнаки.

Грузинська авіакомпанія Georgian Airways планує наступного місяця запустити транзитні рейси для російських пасажирів до країн Європи. Про це повідомляє засновник авіакомпанії Тамаз Гаїашвілі у коментарі RTVI.

Представник Georgian Airways повідомив, що зараз плануються рейси до п'яти європейських міст, а саме Париж, Відень, Мілан, Салоніки і Ларнака.

"Почнемо з 15 червня. Подивимося, як піде ця справа. Але думаємо, що буде достатній попит на цих маршрутах. Через Тбілісі буде зручніше та швидше, ніж на інших напрямках", — заявив засновник Georgian Airways.

За словами Гаїашвілі, пасажирський потік між Грузією та Росією поступово відновиться.

"Звичайно, зберігатимемо повітряне сполучення з Росією. Нічого з цим не буде. Уряд Грузії дуже тепло це рішення зустріло. Дай боже, щоб воно ніколи більше не переривалося", — додав він.

Georgian Airways є однією з грузинських авіакомпаній, яка нещодавно відновила прямі польоти до Росії. Вони були заборонені з 2019 року.

Нагадаємо, 19 травня поновлення авіасполучення з Російською Федерацією спричинило бійку між депутатами в парламенті Грузії. Депутат партії "Сили народу" Іраклій Берая накинувся з кулаками на представника опозиційної політичної сили "Стратегія Агмашенебелі" Георгія Вашадзе.

Цього ж дня російський пасажирський літак, що належить авіакомпанії "Азімут", успішно приземлився в аеропорту Тбілісі. Учасники акції протесту зустрічали повітряний лайнер в аеропорту із плакатами "Російський літак іди на ***". Також протестувальники перекрили центральну вулицю Тбілісі.