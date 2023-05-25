Хитра схема: у США чиновниця вкрала $1,6 млн із "дитячих" коштів і програла їх у казино

Шаунтелл Пріджон працювала фахівчинею з планування соціальних послуг. У період із 2015 по 2022 рік жінка отримувала гроші через підставні організації з догляду та опіки за дітьми.

У США Шаунтелл Пріджон, яка працювала в Департаменті у справах дітей і сімейних служб (DCFS) штату Іллінойс, звинувачується в крадіжці щонайменше 1,6 мільйонів доларів із коштів, призначених для надання послуг з нагляду за дітьми, і витрачання цих грошей у казино. Про це пише ABC News.

Американка була звинувачена в шахрайстві у федеральній скарзі, яку було подано раніше цього місяця, але було оголошено лише цього тижня після того, як жінку було взято під варту.

Згідно зі скаргою, Пріджон працювала фахівчинею із планування соціальних послуг у DCFS з 2015 року доти, доки шахрайство не було розкрите минулого літа. Вона відповідала за призначення вихователів для дітей, переданих під опіку DCFS.

Видання зазначає, що з 2016 року не менше 15 підставних організацій з догляду та опіки за дітьми перерахували не менше 1,6 мільйонів доларів на приватний банківський рахунок, який контролює Пріджон та її чоловік.

Департамент у справах дітей та сімейних служб (DCFS) штату Іллінойс Фото: Yahoo.News

Документи показують, що працівниця DCFS часто використовувала гроші з цього рахунку для "витрат, пов'язаних з азартними іграми" у місцевому казино, переважно на ігрові автомати, йдеться у скарзі. Згідно із записами, Пріджон витратила в казино 3,7 мільйонів доларів із січня 2015 року по листопад 2022 року і виграла 1,7 мільйонів доларів, втративши при цьому 2,2 мільйони доларів.

Схема була розкрита в серпні минулого року, коли один із керівників дізнався, що чиновниця затвердила постачальника послуг з догляду за дітьми, якому протягом кількох років було виплачено близько $280 000, хоча послуги з догляду за дітьми не надавалися, йдеться у скарзі.

Раніше Фокус писав, що в США підліток на смерть збив чоловіка, який допомагав качкам перейти дорогу. Кейсі Рівара зупинив свій автомобіль, щоб допомогти качці-матері та її каченят перейти жваву вулицю. Чоловік віз своїх дітей додому після тренування з плавання коли його збила машина.

Також повідомлялося, що викрадену в США дівчинку вдалося знайти через 6 років завдяки серіалу Netflix. Кайла Унбехаун, яка зникла у 2017 році й фігурувала в перезапуску програми "Нерозкриті таємниці", було знайдено в іншому штаті.