Потягнув за важіль: у Південній Кореї пасажир відчинив двері літака в повітрі (відео)
Чоловік вирішив відчинити двері під час посадки повітряного судна в місті Тегу. На борту літака перебували 200 людей, вісім школярів опинилися у лікарні.
Пасажир літака Airbus 321 південнокорейської компанії Asiana Airlines відчинив двері під час польоту. Про це повідомило 26 травня агентство Yonhаp із посиланням на представників аеропорту та джерела в авіагалузі.
Літак виконував внутрішній рейс із острова Чеджу до міста Тегу, на борту перебували 200 осіб, з них 194 були пасажирами. Чоловік вирішив відчинити двері, коли повітряне судно заходило на посадку.
Reuters з посиланням на представника пожежної охорони Тегу додало, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Дев'ять людей доставили до найближчої лікарні через проблеми з диханням.
В управлінні освіти Чеджу уточнили, що вісім із тих, хто опинився в лікарні, були школярами.
ВВС підтверджує, що у літаку були діти шкільного віку, вони летіли на спортивний захід вихідного дня.
"Діти тремтіли, вони плакали і були налякані", — розповів батько одного з учнів.
Поліція розслідує інцидент, коли пасажир, який сидів біля аварійного виходу, торкнувся важеля, зазначив представник місцевої влади.
За словами представника Asiana Airlines, літаку залишалося дві-три хвилини до приземлення, коли чоловік відчинив двері приблизно в 200 метрах над землею. Усі пасажири сиділи з пристебнутими ременями.
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