Потягнув за важіль: у Південній Кореї пасажир відчинив двері літака в повітрі (відео)

Чоловік вирішив відчинити двері під час посадки повітряного судна в місті Тегу. На борту літака перебували 200 людей, вісім школярів опинилися у лікарні.

Пасажир літака Airbus 321 південнокорейської компанії Asiana Airlines відчинив двері під час польоту. Про це повідомило 26 травня агентство Yonhаp із посиланням на представників аеропорту та джерела в авіагалузі.

Літак виконував внутрішній рейс із острова Чеджу до міста Тегу, на борту перебували 200 осіб, з них 194 були пасажирами. Чоловік вирішив відчинити двері, коли повітряне судно заходило на посадку.

Reuters з посиланням на представника пожежної охорони Тегу додало, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Дев'ять людей доставили до найближчої лікарні через проблеми з диханням.

В управлінні освіти Чеджу уточнили, що вісім із тих, хто опинився в лікарні, були школярами.

ВВС підтверджує, що у літаку були діти шкільного віку, вони летіли на спортивний захід вихідного дня.

"Діти тремтіли, вони плакали і були налякані", — розповів батько одного з учнів.

Поліція розслідує інцидент, коли пасажир, який сидів біля аварійного виходу, торкнувся важеля, зазначив представник місцевої влади.

За словами представника Asiana Airlines, літаку залишалося дві-три хвилини до приземлення, коли чоловік відчинив двері приблизно в 200 метрах над землею. Усі пасажири сиділи з пристебнутими ременями.

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Нагадаємо, що зенітний ракетний комплекс Patriot міг знищити 13 травня в небі над РФ чотири російські борти. Telegram-канали писали про ліквідацію 11 пілотів.