Гараж росіянки в США з написом "Бахмут наш" облили фарбою та закидали яйцями (відео)

Поруч із написом також значилися символи війни в Україні — латинські літери "Z" та "V". Насамперед сусіди жінки були вкрай незадоволені гаслом на будівлі.

Ворота гаража уродженки РФ, на яких з'явився напис "Бахмут наш, дякую Вагнеру", розфарбували фарбою та закидали яйцями. Про це повідомляється в Telegram-каналі "Американський піхотинець".

Поруч із написом також значилися символи війни: Z, V. Насамперед сусіди жінки були вкрай незадоволені вивішеним на будівлі гаслом і ставили запитання.

Згодом під тиском громадськості їй довелося самостійно знімати напис.

Нагадаємо, що в районі Бахмута загинув доброволець з Білорусі, який заснував "Білий легіон" і боровся з агресією РФ. Боєць полку ім. Калиновського розповів про п'ятьох загиблих, серед них був 49-річний Мирослав Лозовський, який переїхав до України у 2020 році на тлі масових протестів проти білоруської влади.

Також повідомлялося, що Євгена Пригожина з його ПВК "Вагнером" не випустять із Бахмута. Таку заяву зробив радник ОП Михайло Подоляк. За його словами, навіть соратники висловлюють сумніви щодо президента РФ Володимира Путіна. Пригожин може спробувати цим скористатися, оскільки він має живу силу і "потужний потенціал до грабежу".

За даними аналітиків з "Інституту вивчення війни", бойовики "ДНР" змінюють "вагнерівців" у Бахмуті. Район Авдіївки знову зазнав обстрілів, у Мар'їнці ворожим військам вдалося просунутися, проте Генштаб ЗСУ таку інформацію не підтверджує.