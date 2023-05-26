Таємниця під підлогою: пара помітила неймовірну знахідку, заховану попередніми мешканцями (відео)

Після покупки нового будинку Емма Харрісон і Ріс Стейнер були здивовані, виявивши, що старі господарі сховали під половицями в їхній новій кухні щось незвичне. Пара показала свою знахідку в TikTok, відео швидко набрало понад 5,4 мільйона переглядів.

28-річна Емма Харрісон і 27-річний Рис Стейнер були вражені, дізнавшись, що в їхньому нещодавно купленому будинку зберігається таємний скарб — 126-річна криниця. Про це пише The Mirror.

Після проведення ремонтних робіт на кухні сімейна пара була шокована, виявивши, що під підлогою захована криниця глибиною 6 метрів, чудово замаскована плиткою для підлоги.

Емма та Ріс з Малверн-Хіллз (Англія) поділилися новим відкриттям у TikTok, відео швидко набрало понад 5,4 мільйона переглядів, залишивши людей "в жаху".

За оцінками подружжя, прихована криниця була побудована разом з будинком у 1897 році, тобто йому 126 років.

Фото: колаж Фокус

"Ми дуже любимо старовинні будинки й ця особливість була чудовою знахідкою., щоб забезпечити його водопостачанням", — сказала Емма.

На відео, опублікованому в TikTok, Рис підняв половицю, щоб відкрити приховану клямку. Відкривши люк, він виявив криницю глибиною 6 метрів. Щоб зберегти свою знахідку, пара сподівається, що в майбутньому вони зможуть прикрасити своє нове відкриття та зробити його особливістю свого будинку.

"Сподіваюся, ми зможемо встановити підсвічування по всій довжині колодязя, щоб було видно до самого дна, і скляну кришку, якою можна буде ходити. Це буде чудовою прикрасою нової кухні. Ми збираємося зробити все самі, але очікуємо, що це триватиме кілька років", — сказала Емма.

Раніше Фокус писав, що на 400-річній картині намальована модна річ із майбутнього. Портрет, виставлений у Національній галереї, спантеличив любителів мистецтва після того, як мама з дочкою помітили те, що на ньому зображено доказ мандрівки у часі. Картина була намальована XVII столітті.

Також повідомлялося, що чоловік зіткнувся із ситуацією, що нагадує сценарій фільму жахів, коли виявив загадкові двері у підвалі свого нового будинку. Доступ до неї було заблоковано металевою шафою.