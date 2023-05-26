"Жахлива капсула часу": сім'я відкрила кімнату, яка була замкнена 20 років (фото)

Даянна Флорес розповіла, як вона та її брати та сестри відкрили в будинку своєї покійної прабабусі потайну кімнату, яка була запечатана понад два десятиліття.

Даянна Флорес із Мексики поділилася своїм подивом після того, як відкрила таємну кімнату в будинку своєї прабабусі. Ці кадри швидко стали вірусними у мережі. Про це пише The Mirror.

За словами мексиканки, її бабуся розповіла їй, що таємнича кімната не відчинялася з моменту смерті прабабки, 20 років тому.

Жінка з братами та сестрами сама вирішила відкрити старі запечатані дерев'яні двері, поділившись цими кадрами свого в TikTok. Багато хто з тих, хто бачив ці відео, якими поділилися сім'я, кажуть, що від цієї знахідки у них "мурашки по шкірі".

Усередині кілька католицьких статуй, а також релігійні картини та запечатані коробки Фото: колаж Фокус

Відчинивши двері у сімейному будинку в Сонорі, Мексика, Даянна та її брати та сестри виявили всередині кілька католицьких статуй, а також релігійні картини та запечатані коробки. У кімнаті також були старі меблі, різні дрібнички та предмети, які колись належали їхній покійній прабабусі.

"Усередині було багато релігійних речей, багато речей, складених у купу", — розповідає жінка.

Надалі сім'я має намір звільнити кімнату та планує переробити її у найближчому майбутньому. Поки що вона залишається "жахливою капсулою часу", не зачепленою протягом двох десятиліть.

Сім'я має намір звільнити кімнату і планує переробити її в найближчому майбутньому Фото: колаж Фокус

Ці два інтригуючі ролики стали вірусними, набравши понад 45,2 млн і 8,7 млн переглядів відповідно, і багато підписників Даянни були стривожені знахідкою.

"Коли ви показали, що було всередині, у мене мурашки побігли шкірою", — написав один із глядачів.

Раніше Фокус писав, що на 400-річній картині намальована модна річ із майбутнього. Портрет, виставлений у Національній галереї, спантеличив любителів мистецтва після того, як мама з дочкою помітили те, що на ньому зображено доказ мандрівки у часі. Картина була намальована XVII столітті.

Також повідомлялося, що чоловік зіткнувся із ситуацією, що нагадує сценарій фільму жахів, коли виявив загадкові двері у підвалі свого нового будинку. Доступ до неї було заблоковано металевою шафою.