Проведе все життя у таборі: 2-річного хлопчика засудили до довічного ув'язнення

Малюк і вся його родина були ув'язнені через релігійні переконання — до кінця свого життя вони пробудуть у тюремному таборі.

У Північній Кореї до довічного позбавлення волі засудили 2-річного хлопчика та його батьків. Про це йдеться в доповіді Держдепартаменту США, повідомляє mirror.co.uk.

Згідно зі звітом Державного департаменту США, дворічна дитина проведе все своє життя в таборі після того, як у її батьків-християн знайшли вдома з Біблією.

Зазначається, що у Північній Кореї жорстоко переслідують християн, їх катують, кидають до в'язниці і вбивають. Кілька випадків убивства жителів Північної Кореї за те, що вони християни, також були включені до звіту. Зокрема, у 2011 році в Північній Кореї через релігійні переконання розстріляли жінку та її онука. Декого замучили позбавленням сну, зокрема, одну жінку в одиничній камері. Вона покінчила життя самогубством у 2020 році після того, як охоронці відмовилися дати їй спати.

Деякі віряни розповіли про так звані "голубині тортури", коли їх підвішували зі зв’язаними за спиною руками, і вони не могли сидіти чи стояти кілька днів поспіль.

"Це було найболючіше з усіх тортур. Це було так боляче, що я відчув, що краще померти", — розповів чоловік, який став жертвою катувань.

У звіті йдеться про те, що кілька північнокорейських християн приховували свою віру від своїх дітей, оскільки в країні дітей заохочують розповідати своїм вчителям про будь-які ознаки віри в домі їхніх батьків.

Офіційно за Конституцією Північна Корея гарантує своїм громадянам свободу віросповідання і як доказ цього режим наводить церкви, збудовані у Пхеньяні. У звіті Держдепартаменту США є свідчення одного чоловіка, який сказав, що людей можуть заарештувати тільки за те, що вони трохи пристояли біля церкви, або ж просто постійно проїжджають повз них на авто.

Послідовників шаманізму в Північній Кореї можуть покарати ув'язненням у таборі примусової праці від 3-х років, а християн можуть стратити, або ув'язнити від 15 років до довічно. Покарання також поширюється на 3 покоління найближчих родичів засудженої особи.

Близько 70 000 християн були ув'язнені за свою віру під час режиму Кім Чен Ина.

Нагадаємо, що у Південній Кореї пасажир відчинив двері літака під час польоту. Через це 9 людей доправили до найближчої лікарні через проблеми з диханням. В управлінні освіти Чеджу поточнили, що 8 із тих, хто опинився в лікарні, були школярами.

Раніше повідомлялося, що глава Північної Кореї Кім Чен Ин направив телеграму президенту Росії Володимиру Путіну, висловлюючи підтримку у зв'язку з війною на території України.