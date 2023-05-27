Японський бамбук атакував Британію: у ЗМІ розповіли, як місцеві садівники наробили собі лиха (фото)

"Повзучі" сорти бамбука швидко розростаються і можуть пошкодити фундаменти будівель та комунікації будинків. Бамбук може стати кошмаром для домовласників, які в результаті змушені платити тисячі фунтів стерлінгів, щоб позбутися витривалої рослини.

Британські садівники-аматори, які висадили у себе на ділянках японський бамбук, зненацька зіткнулися із серйозною проблемою. Річ у тому, що екзотична для туманного Альбіону рослина виявилася настільки "агресивною", що її коренева система завдала чималої шкоди будинкам англійців, а вивести бамбук виявляється не так просто. Про те, як японський бамбук "атакував" житла британців, розповіли журналісти Daily Mail.

"Якщо ви помітили нашестя бамбука у своєму саду, діяти потрібно швидко", — з таким заголовком британське видання попереджає читачів про небезпеку японської рослини. Поспілкувавшись з експертами, автори матеріалу нагадали садівникам-аматорам, що бамбук швидко набирає сили і здатний легко пробиватися через бетон.

Бамбук може легко пробиватися крізь бетон і кам'яну кладку.

Зростання бамбука викликає тріщини в стінах, ушкоджує труби та дренажні системи.

Як виявилося, британські домовласники зіткнулися з "японським загарбником", не розуміючи того, що дорослий бамбук має велику підземну систему коренів і кореневищ, також відому як повзуче кореневе стебло, яке може бути дуже руйнівним. Бамбук пускає довгі бічні кореневища, які змушують рослину розростатися і, у свою чергу, можуть загрожувати фундаменту будинку, зазначили експерти.

У цього виду бамбука коріння поширюється широко і часто далеко від видимої частини рослини над землею. Тому ця рослина стала кошмаром для британських домовласників, бо вона швидко розростається, а вивести її вкрай складно, оскільки цю витривалу рослину неможливо знищити за допомогою звичайних гербіцидів.

"Повзучі" сорти бамбука простягаються до 10 метрів під землею

Проект ландшафтного озеленення обернувся кошмаром для садів у Кнутсфорді, коли інвазивний бамбук розрісся та захопив кілька садів

Повзучі паростки бамбука можуть раптово з'явитися за кілька метрів від початкової рослини і опинитися в кожному куточку саду. Але найгірше, рослина може виявитися в саду вашого сусіда, що може виявитися неймовірно дорогим — суперечка через бамбук може навіть зіпсувати продаж будинку, йдеться в публікації.

Наприклад, домовласникам у місті Чешир довелося викорчовувати бамбук, посаджений уздовж кордону одного з садів. У результаті процедура коштувала господарям 10 000 фунтів стерлінгів.

Тому експерти радять невдалим садівникам для боротьби з бамбуком на своїх ділянках викопувати якомога більше кореневищ рослини, поливати ці місця окропом або спеціальними хімікатами та видаляти якомога більше повзучих пагонів. В іншому разі є небезпека, що фундамент осель почне давати тріщини від напору агресивної рослини, попередили експерти.

Раніше Фокус опублікував календар на травень місяць для садівників та городників. У ньому було зазначено, що в останні числа травня добре висаджувати картоплю, редиску, перець та зелень, а садівникам варто посадити бузок та жасмин й подбати про обробку дерев від шкідників.