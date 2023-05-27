Президент Вучич пішов з посади лідера правлячої партії: хто стане його наступником

Вучич подякував своїм однопартійцям за всі 11 років, які були присвячені політичній діяльності у лавах "Сербської прогресивної партії".

Президент Сербії Александар Вучич залишив посаду президента правлячої партії "Сербська прогресивна партія" (SNS). На посаду нового лідера він запропонував кандидатуру міністра оборони країни Мілоша Вучевича, повідомило 27 травня сербське видання Kurir.

"Я зроблю пропозицію на пост президента партії, і він, звісно ж, порадиться з усіма нами, ухвалить рішення про майбутнє керівництво. Я пропоную обрати Мілоша Вучевича новим президентом нашої партії", — заявив сербський президент.

За його словами, Вучевич відданий ідеалам SNS, зокрема ідеям незалежності Сербії, і на посаді нового лідера партії зуміє більше розкрити свій потенціал.

Вучич також подякував своїм однопартійцям за співпрацю та сказав, що пишається тими 11 роками, під час яких йому довелося вести політичну діяльність. Тим часом зазначимо, що сербський президент не назвав причин свого звільнення з посади лідера правлячої партії.

"Дякую вам за ці 11 років, я найгордіша людина у світі, я вас дуже люблю і бажаю вам і вашим сім'ям всього найкращого, — попрощався Вучич.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич 28 квітня був екстрено доставлений до лікарні. Сербські ЗМІ не уточнили причини госпіталізації, але нагадали, що чотири роки тому сербський лідер уже потрапляв до лікарні через серцево-судинні проблеми.

Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич 26 травня заявив, що війська сербської армії терміново вирушили до адміністративного кордону з Косовом через ситуацію в регіоні. Перед цим Вучич ввів армію країни у стан максимальної готовності.