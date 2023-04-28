Президента Сербії Александра Вучича терміново відправили до лікарні: що відомо

За словами сербських опозиціонерів, голову держави госпіталізували вдруге за 20 днів. Один із лідерів руху "Партизан" Драган Відакович побажав Александру Вучичу смерті.

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Президента Сербії Александра Вучича негайно госпіталізували. Про це повідомив 28 квітня сербський мовник В92.

Причини госпіталізації поки що невідомі, офіційних заяв із цього приводу не було. Низка ЗМІ спростувала інформацію про відправку Вучича до Військово-медичної академії у Белграді.

Сербські опозиціонери зазначали, що голову держави поклали до лікарні вдруге за 20 днів.

Президента Сербії Олександра Вучича негайно госпіталізували

Син президента Сербії Данило Вучич висловив підтримку батькові, пише газета "Informer".

"Тату, я хочу, щоб ти був живий і здоровий. Наші могили боротимуться з ними", — сказав Данило.

Таке послання Вучича-молодшого може бути відповіддю на послання лідера опозиційного руху "Партизан" Драгана Відаковича, в якому він бажав смерті президенту Сербії, додає видання.

Віцеспікер Національних зборів Сербії Сандра Божич висловила підтримку Вучичу в Twitter.

"Ми знаємо, що він не шкодує себе, що він живе і дихає заради Сербії", — написав Божич.

У 2019 році президент Сербії потрапляв до лікарні через серцево-судинне захворювання.

Нагадаємо, що 10 березня цього року Вучич допускав запровадження санкцій проти Росії за розв'язану їй повномасштабну війну в Україні.

Белград має тісні економічні зв'язки України з РФ. За даними ЗМІ, єдиною нафтовидобувною компанією в Сербії керують два підприємства з Росії.

Вучич у березні говорив про майбутні великі політичні зміни в червні 2023 року. США, за його словами, можуть створити особливий блок, до якого увійде Україна.