Президента Сербии Александра Вучича срочно отправили в больницу: что известно

По словам сербских оппозиционеров, главу государства госпитализировали второй раз за 20 дней. Один из лидеров движения "Партизан" Драган Видакович пожелал Александру Вучичу смерти.

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Президента Сербии Александра Вучича экстренно госпитализировали. Об этом сообщил 28 апреля сербский вещатель В92.

Причины госпитализации пока неизвестны, официальных заявлений по поводу этого не было. Ряд СМИ опроверг информацию об отправке Вучича в Военно-медицинскую академию в Белграде.

Сербские оппозиционеры отмечали, что главу государства положили в больницу второй раз за 20 дней.

Президента Сербии Александра Вучича экстренно госпитализировали

Сын президента Сербии Данило Вучич выразил поддержку отцу, пишет газета Informer.

"Папа, я хочу, чтобы ты был жив и здоров. Наши могилы будут сражаться с ними", — сказал Данило.

Такое послание Вучича-младшего может быть ответом на послание лидера оппозиционного движения "Партизан" Драгана Видаковича, в котором он желал смерти президенту Сербии, добавляет издание.

Вице-спикер Национального собрания Сербии Сандра Божич выразила поддержку Вучичу в Twitter.

"Мы знаем, что он не щадит себя, что он живет и дышит ради Сербии", — написал Божич.

В 2019 году президент Сербии попадал в больницу из-за сердечно-сосудистого заболевания.

Напомним, что 10 марта этого года Вучич допускал ввод санкций против России за развязанную ей полномасштабную войну в Украине.

Белград имеет тесные экономические связи с РФ. По данным СМИ, единственной нефтедобывающей компанией в Сербии руководят два предриятия из России.

Вучич в марте говорил о предстоящих крупных политических изменениях в июне 2023 года. США, по его словам, могут создать особый блок, в который войдет Украина.