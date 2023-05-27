"Відчуття повного спокою": жінка мало не вмерла і описала cвіт між життям та смертю

Кортні Сантьяго запевняє, що після смерті свідомість продовжує існувати, але все земне здається абсолютно не важливим.

32-річна Кортні Сантьяго ледь не померла у лікарні та запевняє, що змогла поглянути на мир між життям та смертю. Вона описала пережитий досвід у соціальній мережі TikTok та набрала майже 60 000 переглядів, передає британський таблоїд Mirror.

У липні 2022 року Кортні Сантьяго проходила МРТ-сканування грудей, оскільки у її сім'ї були випадки раку молочної залози. Під час обстеження медики поставили жінці крапельницю, після чого тіло пацієнтки впало в стан шоку: кров'яний тиск різко впав, пульс сильно сповільнився, і вона опинилася в стані, який медики назвали вазовагальною непритомністю — це короткочасна втрата свідомості через падіння артеріального тиску, спричиненого порушенням нервово-м'язових рефлексів, найчастіше він трапляється у людей через сильний емоційний стрес, тривале стояння або швидке вставання з сидячого положення.

Кортні Сантьяго вважає, що була мертвою близько 40 секунд, але цей час розтягнувся для неї, як усе життя. Жінка виявила себе, що стоїть на пляжі перед чоловіком, якого ніколи раніше не зустрічала, але завжди знала. Він заспокоїв Кортні і пояснив: їй ще не настав час помирати. Після цих слів ситуація змінилася, і дівчина опинилася в горах, потім у саду будинку свого дитинства і в кількох інших місцях, де вона відчула себе тісно пов'язаною з природою.

"Я не турбувалася про те, щоб залишити своє тіло, своє життя, сина, сім'ю та друзів — все це тоді не здавалося важливим. Не було жодного поняття часу, тільки почуття повного спокою", — сказала Сантьяго. — "Коли ми вмираємо, ми не йдемо, і де б не виявилися, ми щасливі. Я вдячна за те, що сталося і відчуваю — це є підтвердженням того, що наше існування і свідомість тривають після того, як ми підемо, тому боятися нема чого".

Коли Кортні Сантьяго прийшла до тями, то не могла говорити, а її тіло не слухалося. Пізніше медсестра заявила, що люди можуть померти під час вазовагального непритомності, хоча такі випадки дуже рідкісні. Блогерша згадала, що кілька років тому її мати померла під час візиту стоматолога за схожих обставин, і ніхто не зміг пояснити причину.

"Я на 100% впевнена, те, що я бачила, було "між" життям і смертю, чимось набагато більшим, ніж випадок непритомності. У несвідомому стані ви не повинні нічого бачити, жодних снів, і не прокидаєтеся з почуттям втрати часу ", — зазначила вона.

Раніше вчені з'ясували, що насправді бачать люди перед тим, як померти. Група дослідників на чолі з доктором Семом Парніа опитали понад 20 людей, які пережили клінічну смерть, та виділили п'ять основних тем для переживань.