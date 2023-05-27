"Судова помилка". У США через 400 років виправдали 12 "відьом", підозрюваних у чаклунстві

Одинадцять звинувачених відьом було повішено після судових процесів у північно-східному штаті Коннектикут у середині 1600-х років, а одна отримала відстрочку.

Американський штат Коннектикут виправдав 12 осіб, засуджених за чаклунство в колоніальній Америці майже 400 років тому після кампанії з очищення їхніх імен. Про це пише The Mirror.

Законодавці регіону Нова Англія (штати Мен, Вермонт, Нью-Гемпшир, Массачусетс, Коннектикут та Род-Айленд) ухвалили 25 травня резолюцію, в якій заявили про їхню невинність і класифікували смерть дев'яти жінок і двох чоловіків як "судову помилку".

Це сталося після кампанії, проведеної групою "Виправдання відьом", до якої входять нащадки деяких з убитих. У їхній заяві йдеться, що вони "у захваті, раді та вдячні" сенаторам, які проголосували 33-1 на користь цього рішення.

Учасники групи зазначили, що рішення було ухвалено напередодні 376-ої роковини першого повішення відьми у Новій Англії — Аліси Янг.

"Ми вдячні нащадкам, захисникам, історикам, законодавцям обох партій та багатьом іншим, завдяки яким стало можливим ухвалення цієї офіційної резолюції", — йдеться у заяві.

Сотні людей, переважно жінки, були звинувачені в чаклунстві у Новій Англії в 17 столітті — найвідоміше місце в Салемі, штат Массачусетс — оскільки цей регіон був охоплений страхом, параноєю та забобонами.

Бет Карузо, авторка та співзасновниця проєкту "Виправдання відьом" Фото: brit

Десятки людей були зрештою страчені. Судові процеси над відьмами в Коннектикуті проходили з 1647 по 1663, закінчившись приблизно за 30 років до Салемських процесів над відьмами. За даними проєкту CT Witch Trial Exoneration Project, близько 34 людей було звинувачено у чаклунстві в Коннектикуті.

Видання зазначає, що останніми роками держави та країни зробили кроки, щоб очистити імена звинувачених відьом. Минулого року штат Массачусетс офіційно помилував Елізабет Джонсон, єдину засуджену на Салемському процесі, яка досі не виправдана. Вона отримала відстрочку та померла у віці близько 70 років у 1740-х роках.

Також минулого року уряд Шотландії приніс офіційні вибачення тисячам жінок, страчених сторіччя тому. Близько 4 000 людей було звинувачено в чаклунстві у Шотландії в період з 16 по 18 століття, і понад 2 500 було страчено.

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