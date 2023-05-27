"Диво в Міссурі": тіло черниці майже не постраждало через 4 роки після похорону (фото)

Сестри провели розкопки, щоб перемістити труну Вільгельміни Ланкастер під вівтар. Вони були здивовані, виявивши, що тіло служниці церкви майже не піддалося розкладу.

У штаті Міссурі, США, у невеликому містечку Гауер, було проведено розтин могили сестри Вільгельміни Ланкастер, яка померла у віці 95 років у травні 2019 року. Про це пише Daily Star.

Сестри провели розкопки, щоб перемістити труну під вівтар. Вони були здивовані, виявивши, що тіло майже не піддалося розкладу.

"Ми пішли до її могили, щоб прочитати чотки після того, як сестри припинили копати. Мати ігуменя Сесілія зазирнула в тріщину, зроблену в труні, яка утворилася незабаром після її поховання. Вона побачила зовсім неушкоджену ногу, яка виглядала так само як коли ми її поховали, вона не могла не закричати від радості, ми по черзі обмацували ступні в шкарпетках, дуже вологі, але все на місці", — розповіла одна із сестер.

Видання зазначає, що бруд, що потрапив усередину, відбився на її рисах обличчя, особливо на правому оці, тому сестри наклали на нього воскову маску. Але її вії, волосся, брови, ніс та губи були на місці. Після того, як служителі церкви очистили труну від плісняви, він став виглядати як у день її похорону.

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Чутки про "Диво в Міссурі" розлетілися, і тисячі людей стікалися до місця, де знаходилася черниця, тому що її тіло тепер було виставлено на загальний огляд.

Професор Ніколас Пассалаква, доцент і директор судової антропології в Університеті Західної Кароліни, збереження тіла сестри може сильно залежати від температури та навколишнього середовища, а також від наявності хімічної обробки.

"Активність бактерій, ферментів і падальників комах буде більш вираженою за більш високої температури навколишнього середовища, тому що їх метаболізм залежить від температури. Якщо останки були піддані хімічній обробці, це значно уповільнить процес розкладання", — зазначив професор.

Тіло буде виставлено до 29 травня, після чого його буде перенесено під вівтар.

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