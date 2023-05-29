"Ситуація серйозна": Фінляндія заявила про загрозу розпаду ОБСЄ через Білорусію та Росію

Москва та Мінськ висловили своє небажання підтримати запропоновану Естонією кандидатуру на посаду голови наступного року. Водночас, Естонія не має наміру відмовлятися від свого права на керівництво в ОБСЄ.

Небажання Росії та Білорусі схвалити головування Естонії у 2024 році створює загрозу кризи та руйнації в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Ця напруга становить серйозну загрозу для стабільності та ефективності роботи організації. Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, повідомляє видання Yle.

Як зазначається у повідомленні, в ОБСЄ головування здійснюється на ротаційній основі. Відповідно до правил, кандидатуру на посаду голови мають схвалити всі 57 держав-членів. Однак Росія та Білорусь висловили своє небажання підтримати запропоновану Естонією кандидатуру на головування наступного року. У той же час Таллінн не збирається відмовлятися від свого права на головування. Це створює напружену ситуацію та викликає ризик для єдності та працездатності організації.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто побоюється, що ОБСЄ може припинити своє існування до того, як Фінляндія вступить на посаду голови у 2025 році. За його словами, ситуація серйозна.

"Якщо у 2024 році не буде голови і не буде консенсусу з цього приводу, то наступний рік стане роком руйнування ОБСЄ як організації", – зазначив Хаавісто.

Зазначимо, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) є унікальною європейською організацією, яка об'єднує Росію, Сполучені Штати та Україну. Вона була створена в Будапешті в 1994 році і має широкий спектр завдань, включно запобігання конфліктам, моніторингу світу та спостереження за виборами. Наразі ОБСЄ стикається з кризою, спричиненою небажанням Росії та Білорусі схвалити головування Естонії у 2024 році. Це створює непросту ситуацію, оскільки Росія може використати своє право вето та перешкоджати прийняттю будь-яких рішень. ОБСЄ шукає способи зберегти функціонування організації, включаючи пошук компромісу з Росією та іншими державами-членами.

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