Дівчатка загинули: потяг протягнув автомобіль із сім'єю всередині 730 метрів (фото)

Пікап уперся в передню частину поїзда, який тягнув автомобіль цілих 730 метрів, перш ніж зміг зі скрипом зупинитися.

У США дві маленькі дочки пастора Чада Фраяра зі штату Арканзас загинули після того, як потяг врізався в пікап батька, протягнувши його на сотні метрів. Про це пише New York Post.

Внаслідок зіткнення 37-річний духовний наставник та його маленький син зазнали тяжких травм, після того, як Chevrolet Silverado, яким керував Фраяар, був збитий потягом при перетині шляхів, повідомила поліція штату.

Пікап уперся в передню частину поїзда, який із силою протягнув автомобіль цілих 730 метрів, перш ніж зміг зі скрипом зупинитися. Батька і сина довелося доставити до лікарень повітрям. На жаль, дівчаткам допомогти не вдалося.

Парафіяни церкви повідомили, що батько і син ідуть на виправлення Фото: New York Post

"Ми спустошені трагічними подіями та загибеллю Марлі Джо та Дани Кейт", — йдеться у повідомленні церкви Crossroads в Ель-Пасо, штат Арканзас, у Facebook.

Парафіяни церкви повідомили, що батько та син ідуть на поправку. Пастор Crossroads Рон Ріддл розповів, що ця родина була "хорошими друзями церкви".

"Життя не має гарантій. Бог дає нам життя по одній секунді за раз, ніколи не обіцяючи нам, що настане ще одна секунда", — сказав Ріддл.

Залізниця Union Pacific повідомила, що ніхто з пасажирів поїзда не постраждав. За фактом аварії триває розслідування.

Раніше Фокус писав, що 14-річний хлопчик втік від страшного клоуна-вбивці. Джон Уейн Гейсі заманював жертв до себе додому, одягав на них наручники, зазвичай під приводом демонстрації фокусу, а потім чинив свої жахливі напади.

Також повідомлялося, що викрадену в США дівчинку вдалося знайти через 6 років завдяки серіалу Netflix. Кайла Унбехаун, яка зникла в 2017 році і фігурувала в перезапуску програми "Нерозкриті таємниці", було знайдено в іншому штаті.