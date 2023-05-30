"Не захистили сербів": Вучич розкритикував НАТО через зіткнення у Косові (відео)

За словами сербського президента, посилення напруги на півночі Косово відбулося через бажання косовського прем'єра Альбіна Курті "привести до кровопролиття цілий регіон" та спровокувати "великий конфлікт між сербами та НАТО".

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що миротворці Північноатлантичного Альянсу не змогли запобігти насильству щодо сербів під час протестів на території частково визнаного Косово. Про це він сказав 29 травня на пресконференції з нагоди подій у Косові та Метохії.

Політик стверджує, що ескалація ситуації в північних регіонах Косова відбулася через бажання прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті "привести до кровопролиття цілий регіон" та "викликати великий конфлікт між сербами та НАТО".

"І саме він – єдиний винний у всьому, що відбувається – вмиває руки та каже, що це його взагалі не стосується", – сказав Вучич.

Сербський президент також заявив, що миротворці НАТО "не захистили сербів і не запобігли насильству" щодо учасників протестів.

Звернення Олександра Вучича

Що відбувається у Косові

За даними видання Еuractiv, у Косові спалахнули сербські протести проти призначення етнічних албанців на посади мерів у районах, де мешкають серби. У зв'язку з цим 29 травня миротворці НАТО встановили безпекові кордони навколо трьох міських рад на території Косова.

За інформацією просербського порталу Kosovo Online, двох сербів було поранено в результаті дій силовиків, один з них перебуває у важкому стані.

При цьому албанський телеканал RTK заявив, що потерпілих не було, а зіткнення почалося після того, як протестувальники застосували гранати та сльозогінний газ.

Ми також писали про те, що 29 травня міністр закордонних справ Італії та віцепрем'єр Антоніо Таяні повідомив, що 11 італійських військовослужбовців з-поміж співробітників Міжнародних сил безпеки під егідою НАТО постраждали в безладах у Косові.