"Єдина у своєму роді": у заповіднику помітили рідкісну панду-альбіноса (фото)

Панда-альбінос була вперше помічена у квітні 2019 року. Цього разу її побачили серед інших тварин. Камери зафіксували момент коли вона підіймалася на величезне дерево, ймовірно, у пошуках їжі.

Експерти з панд з Національного природного заповідника "Волонг" у провінції Сичуань на південному заході Китаю виявили це "єдину у своєму роді" панду-альбіноса. Про це пише Daily Star.

Ця унікальна тварина живе серед 150 звичайних панд і не відчуває жодних труднощів. На кадрах зроблених співробітниками заповідника видно, що воно має біле хутро, пазурі та червоні очі. Захисники тварин розповіли, що панда повністю здорова та їй близько п'яти чи шести років.

Видання зазначає, що панда-альбінос була вперше виявлена у квітні 2019 року на висоті близько 2000 метрів. З того часу спеціальна команда стежить за твариною, активуючи камери та вивчаючи її щоденні переміщення. Вони змогли відобразити момент, коли панда швидко підіймалася на величезне дерево, ймовірно, у пошуках їжі.

Панда цілком здорова і їй близько п'яти чи шести років Фото: Wolong National Nature Reserve

Лі Шен, дослідник Школи наук про життя Пекінського університету, заявив, що це перша панда-альбінос, зареєстрована у дикій природі.

"Залишається невідомим, чи буде цей ген успадкований і стабільно передаватися в популяції малих панд. Потрібні додаткові дослідження", — зазначив професор.

Гігантська панда, що є національним надбанням Китаю, включена до Червоного списку МСОП у категорії "вразливий".

Раніше Фокус писав, що голодний ведмідь заліз у пекарню і з'їв 60 кексів. Звір дістав коробку з кексами з фургона доставки, потім відтяг її на задній двір і з'їв весь вміст. Люди довго намагалися прогнати тварину, зокрема використовували звуковий сигнал автомобіля, але тварина постійно поверталася.

Також повідомлялося, що в США турист ризикнув життям заради селфі з гризлі. Чоловік не постраждав, але наразив на небезпеку не тільки себе, а й тварину. За правилами парку, будь-який ведмідь, що напав, буде спійманий і підданий евтаназії в інтересах громадської безпеки, навіть якщо людина не постраждала.