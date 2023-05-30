За номери, що вигоріли, і повітряні кульки: в РФ масово штрафують за "екстремістську" символіку

У Зеленограді двох жінок і одного чоловіка оштрафували за номерні знаки, що вигоріли: червона смуга на прапорі РФ вигоріла й прапор став схожим на прапор Легіону "Свобода Росії". А чоловіка з Москви взагалі заарештували на 15 діб за біло-сині повітряні кульки.

У Зеленограді жінок оштрафували біло-синьо-білий прапор на автомобільних номерах, прийнявши його за прапор Легіону "Свобода Росії". Про це стало відомо 30 травня із повідомлення прес-служби Зеленоградського районного суду Москви.

Росіянки Логвінова та Пашутіна нібито їздили містом, намалювавши на автомобільних номерах своїх машин прапор Легіону "Свобода Росії". Оскільки згадана організація у Росії зарахована до екстремістським, жінок визнали винними у громадській демонстрації символіки екстремістських організацій.

65-річну пенсіонерку Ніну Пашутіну, яка керувала своїм авто, поліцейські зупинили 23 травня. На неї склали протокол і відпустили. Під час судового засідання жінка провину не визнала. Росіянка стверджує, що червона смуга державного прапора РФ просто вигоріла на сонці та стала білою.

37-річну вчительку іноземної мови Ольгу Логвінову з аналогічного приводу зупинили 16 травня. Оперуповноважений зупинив машину жінки. Він став запитувати жінку-водія, чи не входить вона в терористичні організації. Після цього, за словами чоловіка обвинуваченої, Логвінову оточили п'ятьох силовиків. Вона настільки злякалася, що заблокувала двері авто та зателефонувала чоловікові з проханням про допомогу. Після цього силовики вибили скло її автомобіля та залишили під вартою до засідання суду.

Відомо, що Ольга Логінова була оштрафована на 4 тисячі рублів. А Пашутіній наказали погасити штраф у розмірі 4,5 тисячі рублів. Жінка має заплатити не лише за "демонстрацію" прапора, а й за невиконання законної вимоги поліцейського.

Як пишуть медіа, така ситуація у Зеленограді не перша. 20 травня Зеленоградський районний суд Москви заарештував на 15 діб М. Коваленка за цією ж статтею. На асфальтоукладачі, що належить йому, співробітники поліції виявили дві біло-синьо-білі наліпки.

Журналісти також дізналися ще один випадок, коли силовики затримали людину нібито за демонстрацію прапора Легіону "Свобода Росії". У Москві 23 травня затримали громадянина Білорусі після запуску біло-синіх кульок та прапора в районі Чертаново. Однак згодом чоловіка звинуватили в дрібному хуліганстві та заарештували на 15 діб.

Нагадаємо, 18 травня 2023 року стало відомо, що суд Москви заочно заарештував телеведучу Машу Єфросиніна за "фейки" про ЗС РФ. Відповідне рішення ухвалив 17 травня Басманний райсуд. У Росії вважають дезінформацією посади телеведучої, проте припускають, що вона продовжуватиме їх писати.

ЗМІ також писали, що заочні арешти – регулярна практика у РФ. У 2022 році Басманний суд вже взяв під варту за поширення "дезінформації" про ЗС РФ, екстремізм і заклики до війни Дмитра Гордона.