Під Москвою спалахнув великий ТРЦ: відвідувачів екстрено евакуюють, — росЗМІ (відео)

За даними журналістів, вогонь поширилося на площу 80 квадратних метрів. Пожежа у великому ТРЦ, ймовірно, сталася через загоряння проводки.

У середу, 31 травня, у міському окрузі Оріхово-Зуєво у Московській області сталася пожежа у торговому центрі. Про це повідомляє сайт підмосковного управління МНС.

Сигнал про пожежу на вулиці Парковській, 15 надійшов о 8:48 за місцевим часом.

"На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу спостерігається задимлення на другому поверсі торговельного центру", — повідомили у МНС.

За годину вогонь локалізували на площі 80 кв. м. Відвідувачів евакуюють із ТЦ. Про постраждалих не повідомляється.

За даними Telegram-каналу Shot, пожежа виникла у торговому центрі "Фенікс". За попередньою інформацією, на другому поверсі будівлі спалахнула проводка.

Оріхово-Зуївська міська прокуратура контролює встановлення причин та обставин пожежі, йдеться у телеграм-каналі відомства.

Нагадаємо, що вранці 30 травня безпілотники завдали удару по Москві. За словами військових аналітиків, це був сильний підрив іміджу російської системи протиповітряної оборони. Начебто надпотужні С-350 "Вітязь", С-400 "Тріумф" та інші не впоралися з дронами, вказував полковник Петро Черник.

Того ж дня у підмосковному місті Осташеве прогриміли вибухи, після чого там спалахнув спиртзавод.