"Величезний букет хвороб і потрібна операція": білоруський опозиціонер про здоров'я Лукашенка

У білоруського лідера накопичилися проблеми зі здоров'ям, але вони не критичні. Померти до суду в Гаазі для Олександра Лукашенка занадто просто.

Олександр Лукашенко переніс сильний вірус і у нього цілий букет хвороб: проблеми з ногами, печінкою, хребтом і підвищений цукор. Про це виданню "ГОРДОН" розповів білоруський опозиційний політик Павло Латушко.

"Ми знаємо щодо цієї ситуації: у нього був сильний вірус. Спочатку була підозра, що це грип разом із COVID-19, слабка форма. Не підтвердили. Але вірус сильний, який призвів до певних ускладнень, пов'язаних із міокардом, серцем, задишкою тощо. У нього величезний букет хвороб, пов'язаних із тим, що в нього підвищений цукор, він має проблеми з печінкою, у нього проблеми з ногами, у нього проблеми із хребтом, проблема з колінним суглобом потребує хірургічного втручання, і хребет також має грижі — потребує хірургічного втручання", — сказав він.

За словами опозиціонера, операцію Лукашенку на колінному суглобі можуть зробити і в Білорусі, а от на хребті — ні, оскільки в Білорусі немає таких фахівців, і є ризик, що він може залишитися нерухомим.

"Він цього боїться. Він дуже цього боїться. Знову ж, це наркоз. Де він це зробить? Але ця проблема наростає", — пояснив Латушко.

Він додав, що померти до суду в Гаазі для Лукашенка занадто просто.

"Він має відповісти", — наголосив Латушко

Нагадаємо, що Лукашенко заявив, що не збирається помирати, і білорусам доведеться мучитися з ним ще довго.

На думку політтехнолога Бориса Тизенгаузена, білоруського політика Олександра Лукашенка невдовзі може не стати, і президент РФ Володимир Путін ніколи не проґавить такої можливості.