Їм довіряють росіяни: Пригожин увійшов у топ 5 політиків і громадських діячів РФ

За результатами соціологічного опитування, у рейтингу довіри командира "найманців" випередили Володимир Путін, Михайло Мішустін, Сергій Лавров і Сергій Шойгу.

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин посів "почесне" п'яте місце в рейтингу впливових російських політиків. Але відсоток тих опитаних, які "довіряють" йому, поки невеликий — усього 4%. Про це стало відомо з результатів соціального опитування видання "Левада-центр".

Під час опитування ставили відкрите питання — громадяни самі називали прізвища.

Поки що рейтинг "кухаря Путіна" зовсім малий — 4%. Але й із ним він зрівнявся з експрезидентом РФ Дмитром Медведєвим і депутатом Держдуми Геннадієм Зюгановим. Крім цього, Євген Пригожин випередив спікера парламенту В'ячеслава Володіна, мера Москви Сергія Собяніна й інших.

Перші чотири місця в рейтингу довіри посіли такі особи:

Володимир Путін (42%);

Михайло Мішустін (18%);

Сергій Лавров (14%);

Сергій Шойгу (11%).

Перші четверо обіймають високі посади — їх регулярно показують по телевізору. Але Євген Пригожин, як зазначають соціологи, офіційного статусу не має та самостійно займається власним піаром.

Нагадаємо, що 31 травня ватажок ПВК "Вагнер" запропонував оголосити загальну мобілізацію на території Російської Федерації. За словами Пригожина, армія РФ може дійти до Києва, але тільки в тому випадку, якщо провести загальну мобілізацію в країні та "увімкнути на повний важіль виробництво всіх боєприпасів, озброєння всього того, що потрібно".

У той же день російський опозиціонер, журналіст і соціолог Ігор Яковенко розповів про те, що конфлікт засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та Міноборони РФ розгорівся через гроші, які для нього на першому місці.