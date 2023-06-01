Згоріли понад 30 автобусів та машин: у російському Ногінську підпалили стоянку (відео)

Пожежа спалахнула вночі на автостоянці "Айтакс". Невідомі облили горючою рідиною 17 автобусів Hyundai, 15 мікроавтобусів та припарковані машини Mitsubishi, пишуть ЗМІ.

У російському Ногінську вночі 1 червня сталася сильна пожежа на стоянці автомобілів та автобусів. Про це повідомило російське медіа Baza.

За даними журналістів, вогонь знищив понад 30 машин та автобусів. За попередньою версією, стоянку хтось підпалив.

Вогонь спалахнув близько 3-ї ночі на стоянці на Робочій вулиці. Переважно там залишали автобуси та мікроавтобуси.

"Вогонь знищив 20 автобусів та 15 маршруток. Пожежу загасили лише за кілька годин. Палія шукає поліція", — йдеться у повідомленні.

Інша медіа Shot уточнює, що пригода сталася на автостоянці "Айтакс" на вулиці Корякін Луг. Невідомою рідиною облили 17 автобусів Hyundai, 15 мікроавтобусів, машини Mitsubishi Lancer та Galant.

Потужне полум'я побачили місцеві жителі та викликали екстрені служби. Пожежу вдалося загасити до 6:00 ранку за місцевим часом.

Власник автостоянки підраховує збитки, а підозрюваних шукають, зробили висновок журналісти.

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