Війна виснажила запаси НАТО: Столтенберг хоче збільшити військові витрати на "амбітні цілі"

Країни Альянсу підготували нові плани по боєприпасах 155-го калібру для підтримки ЗСУ та власних потреб. Виробництво треба нарощувати далі, адже попереду нові та складні завдання, вважає генсек НАТО.

У країн НАТО зменшуються запаси боєприпасів, тому потрібно підписувати більше контрактів з оборонними компаніями. Про це сказав 2 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг агентству Bloomberg.

Столтенберг закликав країни Північноатлантичного Альянсу витрачати не менше ніж 2% від їхнього розміру ВВП на оборону. А підписання контрактів з оборонними виробниками підштовхне до інвестицій у промисловість та нарощування виробництва.

Представників оборонної промисловості, як зазначив генсек НАТО, запрошували на зустріч міністрів оборони у Брюсселі наприкінці травня для сприяння контактам.

Столтенберг сподівається на домовленість союзників щодо планів дій оборонної промисловості на липневій зустрічі у Вільнюсі. У цій домовленості має бути описано, як збільшити виробництво та закупівлю.

У НАТО узгодили нові інструкції з боєприпасів, включаючи калібр 155 мм, для продовження підтримки Збройних сил України та власних потреб.

"Союзники виснажили запаси через підтримку України. Це нестійкий шлях. Потрібно нарощувати виробництво для виконання нових та більш амбітних цілей", — додав він.

Bloomberg підкреслює, що відповідно до фінзобов'язань від 2014 року союзники погодилися витрачати 2% від ВВП на витрати НАТО до 2024 року. Лише вісім із 31 члена зараз виконують цю мету.

Нагадаємо, що 1 червня Столтенберг обіцяв підтримку України від НАТО і після завершення повномасштабної війни з РФ. На його думку, президент РФ Володимир Путін явно недооцінив Україну та НАТО.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак 1 червня заявив, що Україна в перспективі має стати повноправним членом НАТО.