Відмова від повітряного простору: авіакомпанії Китаю почали облітати Росію, — Reuters

За даними видання, Росія заборонила авіакомпаніям із США та іншим іноземним перевізникам здійснювати польоти над своїм повітряним простором.

Авіакомпанії Китаю припинили польоти над російським повітряним простором під час затверджених рейсів до США та США. Про це пише видання Reuters.

У зв'язку із забороною, введеною Вашингтоном на польоти російських авіакомпаній над територією США, Росія вжила заходів у відповідь, заборонивши авіакомпаніям зі США та інших іноземних перевізників здійснювати польоти над своїм повітряним простором.

За даними FlightAware, китайські рейси, які нещодавно були схвалені Вашингтоном, почали уникати повітряного простору Росії, тоді як раніше схвалені рейси все ще використовують його.

Згідно з повідомленням видання, з травня Міністерство транспорту США оголосило про дозвіл авіакомпаніям з Китаю збільшити кількість пасажирських рейсів у США до 12 щотижневих рейсів в обидва кінці. Це рішення прирівнює кількість дозволених рейсів для китайських авіакомпаній до кількості, дозволеної Пекіном для американських перевізників.

Помічник міністра оборони США з питань авіації та міжнародних відносин Енні Петсонк відмовилася коментувати, чи пов'язаний дозвіл на додаткові рейси авіакомпаній з Китаю з відмовою від використання російського повітряного простору.

"Прямі рейси мають важливе значення для збільшення взаємних візитів між китайським та американським народами. Ми сподіваємося, що відновлення більшої кількості рейсів сприятиме збільшенню потоку людей та торгівлі між двома країнами", — зазначив прессекретар посольства Китаю в США Лю Пенг.

Нагадаємо, 19 травня поновлення авіасполучення з Російською Федерацією спричинило бійку між депутатами в парламенті Грузії. Депутат партії "Сили народу" Іраклій Берая накинувся з кулаками на представника опозиційної політичної сили "Стратегія Агмашенебелі" Георгія Вашадзе.

Цього ж дня російський пасажирський літак, що належить авіакомпанії "Азімут", успішно приземлився в аеропорту Тбілісі. Учасники акції протесту зустрічали повітряний лайнер в аеропорту із плакатами "Російський літак іди на ***". Також протестувальники перекрили центральну вулицю Тбілісі.