У промисловій зоні Москви стався вибух: є постраждалий (відео)

За даними місцевих журналістів, вибухнув контейнер із паливом. Чоловік отримав опіки ніг та рук, причини події невідомі.

У Москві вдень 2 червня пролунав вибух у промисловій зоні на вулиці Котляківській. Про це повідомило російське медіа Baza.

За даними журналістів, вибухнув контейнер з паливом. Постраждав 50-річний чоловік – він отримав опіки ніг та рук. Причини вибуху контейнера встановлюються.

На опублікованих із місця події кадрах можна побачити сильний чорний дим.

Вибух стався на вулиці Котляківській

Нагадаємо, що 30 травня до російської столиці прилетіло вісім дронів. Вибух пролунав із квартири на 25-му поверсі. Президент Росії Володимир Путін заявив, що це була провокація, і українці нібито мають це розуміти.

А наступного дня, 31 травня, у московському окрузі Орєхово-Зуєво горів торговий центр "Фенікс". Російські пропагандисти писали, що на другому поверсі нібито спалахнула проводка.