У руках iPhone: старовинна фотографія дідуся стала "доказом" подорожі у часі

Чоловік під псевдонімом Jimmy The Filmmaker стверджує, що його предок міг бути мандрівником у часі, оскільки той тримає предмет, який напрочуд схожий на сучасний смартфон.

Користувач TikTok під нікнеймом Jimmy The Filmmaker вважає, що, можливо, знайшов доказ подорожі у часі у старовинній фотографії свого дідуся, на якій, як він стверджує, його родич тримає iPhone. Про це пише The Mirror.

Чоловік поділився знімком у соціальних мережах. Посилаючись на фото, він стверджує, що його предок міг бути мандрівником у часі, оскільки той тримає предмет, який напрочуд схожий на сучасний смартфон.

Відео, розміщене користувачем Jimmy The Filmmaker, зібрало понад 16 тисяч лайків.

Відео, розміщене користувачем Jimmy The Filmmaker, набрало понад 16 000 лайків Фото: The Sun

"Це фотографія мого дідуся Джорджа, зроблена під час Другої світової війни. Ми з братом дивилися на неї й думали: чи був дідусь мандрівником у часі? Тому що ми впевнені, що це iPhone у нього в руках", — сказав чоловік, збільшуючи зображення предмет, який він тримав у лівій руці.

Автор ролика не перша людина, яка стверджує, що знайшла докази подорожей у часі. Інші користувачі швидко вказали на дірки в його теорії та запропонували набагато вірогідніші пояснення.

Один із глядачів припустив, що це, швидше за все, дзеркало, яке вони використовували для передачі азбуки Морзе чи гоління.

Останнє може бути ймовірним, оскільки чоловік на фотографії, якого, як вони стверджують, вони називають "тато Джордж", має рушник через плече та несе каністру з водою.

Раніше Фокус писав, що чоловік знайшов у будинку страшний портрет, про який не підозрював 46 років. Він був здивований, виявивши старовинну картину "чоловіки без очей", заховану у стіні. На звороті ледь помітно було написано "Старий, на ім'я Енергія".

Також раніше повідомлялося, що в "британському Чорнобилі" мешкають лише чотири людини. Маршалл Крейг — один із людей, які відмовляються залишити район. Чоловік прожив там останні 20 років свого життя та заявив, що він "ніколи не поїде".