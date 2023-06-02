У Німеччині затримали першого "кліматичного пияку" (фото)

У баварському курорті Гарміш-Партенкірхен чоловік взяв із собою алкоголь, поставив посеред дороги стілець, сів на нього і став пити пиво.

У Німеччині затримали громадянина, який "приклеїв" себе до дороги з пивом у руках, щоб заблокувати рух транспортним засобам. Про це інформує Bild.

На території держави останнім часом почали фіксувати випадки, коли кліматичні активісти приклеюють себе до доріг. У такий спосіб вони блокують пересування автомобілів та висловлюють свої вимоги під час протесту.

У баварському курорті Гарміш-Партенкірхен правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, який провів аналогічну акцію, але це відбулося у новому форматі. Він взяв із собою алкоголь, поставив посеред дороги стілець, сів на нього і почав пити пиво.

Чоловік із пивом на дорозі Фото: Bild

Співробітники правоохоронних структур прибули на місце події почали готуватися до того, щоб відклеїти його з дороги. Виявилося, що чоловік зовсім не був приклеєний. Він просто сидів на проїжджій частині та пив пиво. Його все ж затримали.

"Чоловік змирився з небезпекою для себе та інших учасників дорожнього руху на головній дорозі та навіть ображав водіїв, показуючи їм середній палець", — заявили у поліції.

Видання назвало його "першим у Німеччині кліматичним пияком". Поліцейські звинуватили громадянина у тому, що він перекрив рух, ображав водіїв і показував їм середній палець. Адвокат затриманого заявив, що це було не порушення порядку, а акція протесту. Так він виступав проти засилля автомобілів та занадто жвавого руху на дорозі.

Блокування активістами доріг у Німеччині

На території Німеччини у травня були непоодинокі випадки перекриття та блокування доріг активістами, які влаштовують акції з вимогами, які стосуються зміни клімату. Зокрема, учасники руху "Останнє покоління" 18 травня влаштували акції одразу в 13 місцях німецької столиці, приклеївши себе до дорожнього полотна і заблокувавши тим самим рух транспорту.

Нагадаємо, 22 травня екоактивісти в Римі зіпсували басейн на 300 тисяч літрів води. Фонтан Треві активістів з організації Ultima Generazione засипали чорним вугіллям в знак протесту проти політики уряду щодо неготовності до зміни клімату, коли відбулася повінь на півночі Італії.