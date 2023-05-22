Кинули чорне вугілля: екоактивісти в Римі зіпсували басейн на 300 тисяч літрів води (фото)

Фонтан Треві активістів з організації Ultima Generazione засипали чорним вугіллям в знак протесту проти політики уряду щодо неготовності до зміни клімату, коли відбулася повінь на півночі Італії.

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У Римі кліматичні активісти скинули вугілля у фонтан Треві, що перетворило блакитну воду у чорний колір. Про це 22 травня інформує CNN.

Група активістів з організації Ultima Generazione ("Останнє покоління") зайшли у фонтан XVIII століття із банером. На ньому був напис: "Не платимо за кампанії з викопними копалинами, враховуючи те, що відбувається в Емілії-Романьї". Вони натякнули на нещодавню повінь на півночі Італії, яку деякі експерти пов’язують із кліматичною кризою.

Групи екологів критикують італійський уряд за неготовність до зміни клімату, коли відбулася повінь на півночі Італії. Внаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 14 людей і понад 36 тисяч італійців залишилися без житла.

Усіх активістів заарештували, їм висунули звинувачення у вандалізмі. Луїза Реджіменті, представниця місцевої влади у регіоні в Лаціо, який включає Рим, засудила цей вчинок. У письмовій заяві вона назвала такі дії "чорним показовим актом ековандалів, який вдарив по загальновідомому у світі символу Риму".

Мер Риму Роберто Гуалтьєрі відреагував у Twitter на цей випадок. Він пояснив, що воду з фонтану, який має об’єм у 300 тисяч літрів, тепер доведеться злити. Пофарбовану воду замінять новою. З його слів, ситуація могла бути гіршою, якби не втручання поліції.

"Тепер потрібне втручання, яке залучить державні ресурси та призведе до втрати 300 000 літрів води", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 5 травня активісти у Празі вивісили величезні плакати з вимогою виключити РФ з ООН. На банерах можна побачити величезний QR-код, який веде на сайт із петиціями. Автор зазначив, що світ має унікальний історичний шанс, який покладе край одному з найбільших політичних обманів. Відповідні банери з'явилися у найпопулярніших туристичних місцях міста, а саме: на вежі біля Карлового мосту, біля пам'ятника політичному діячеві Томашу Масарику та на костелі пресвятого Сальватора.