"Такому в школі не навчать": як американці виростили чотирьох дітей на яхті (відео)

Анна, Джек, Фінн та Кейт іноді шкодують про нестачу спілкування, але не хотіли б проміняти свої подорожі на сухопутне життя.

Подружжя зі США Кіт і Рене Вітакер вирушило в море на яхті разом із чотирма дітьми, яких вирішили вчити самостійно. Вони розповіли подробиці таблоїду Daily Mail.

Сім років тому пара продала успішний нафтогазовий бізнес, купила розкішну яхту за 257 тисяч доларів і вирішила жити на воді, хоча не мали серйозного досвіду мореплавства. Вони взяли із собою чотирьох дітей: Анну, Джека, Фінна та Кейт, яким на той момент було 15, 14, 10 та 9 років відповідно. Вони перейшли від домашнього до навчання на кораблі.

За словами Рене Вітакер, багато людей часто критикували їх із чоловіком, оскільки діти не відвідують школу і не спілкуються з однолітками, проте батьки хотіли, щоб їхні сини відрізнялися від решти. Завдяки нетрадиційному способу життя та постійним подорожам вони вивчили багато різних культур та отримали багато знань.

"Вони займаються по годині на день, але постійно навчаються на кораблі. Вони розвинули глибоке розуміння географії, соціології, підприємництва, світових культур, управління фінансами. Речі, які вони ніколи не змогли б вивчити в школі, а не випадкові факти, які б їм запихали, очікуючи, що їх викладуть у тексті", — зазначила Рене Вітакер.

Сімейство Вітакерів сім років тому Фото: Facebook Сімейство Вітакерів зараз Фото: Facebook

Сімейство побувало у 48 різних країнах та отримали багато незабутніх вражень. Наприклад, Вітакерам вдалося поплавати з акулами, пережити шторми за тисячі кілометрів від берега, пірнати у підводні печери на Фіджі, спостерігати за живими китами в Австралії й перекусити з тубільцями в Танзанії. До того ж кожен член сім'ї має досить успішні канали в соціальних мережах, які приносять гроші.

Наприклад, їхній сімейний YouTube-каналі Sailing Zatara налічує 538 тисяч підписників. Щоб розв'язувати питання раз і назавжди, Рене розмістила там ролик під назвою "Чи шкодують наші діти, що вони не мали нормального дитинства?", для якого взяла інтерв'ю у кожного з чотирьох своїх нащадків.

За словами 20-річного Джека, після початку спільної подорожі він іноді сумував за життям на суші, але щоразу, коли люди запитували його про це, хлопець просто показував на телефоні фотографії тих місць, де побував. "Це набагато краще, ніж ходити до школи", — сказав він. Єдине, про що Джек шкодує, що рідко їздить за кермом авто.

Таку ж думку поділяє і його 17-річний брат Фінн. Наразі йому не вистачає друзів, з якими можна проводити вільний час, тому наступного року він збирається вирушити у власну подорож у фургоні. Проте на думку підлітка, життя на яхті принесло більше користі, ніж шкоди.

16-річна Кейт поскаржилася на нестачу життя в соціумі, проте враження, отримані під час пригод, з лишком це компенсують. Найстарша дитина Вітакерів, 21-річна Анна, зараз навчається у коледжі, але вийшла на зв'язок із гуртожитку. Вона визнала, що згаяла багато важливих моментів, таких як випускний бал і спортивні змагання, тому відчуває різницю з однолітками, проте не стала б відмовлятися від навколосвітньої подорожі.

"Мені довелося побачити так багато місць і так багато нових речей, які мало кому доводилося бачити за все своє життя, особливо людям мого віку. Тому просто можливість побачити всі ці нові місця в такому юному віці, де мені не потрібно було турбуватися про гроші… або брати відгули з роботи... Я завжди буду дуже вдячна за це", — додала Анна.

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