Камбоджа засудила вторгнення РФ в Україну та хоче допомогти в розмінуванні, — міністр оборони Рєзніков

Міністр оборони України запросив камбоджійського колегу відвідати Україну.

Камбоджа може допомогти Україні в розмінуванні територій. А в уряді країни засудили агресію РФ проти України. Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков, який зараз бере участь у міжнародній конференції "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі.

Резніков зустрівся із заступником прем'єр-міністра та міністром нацоборони Камбоджі Теа Баном. І зустріч явно відбулася продуктивно.

Пост Резнікова з камбоджійським колегою

"Камбоджа засуджує російську агресію проти України та прагне надати допомогу нашій країні в подоланні жахів війни, зокрема, використовуючи свій досвід і можливості в галузі гуманітарного розмінування", — написав Резніков, показавши фото з камбоджійським колегою.

Раніше в Камбоджі заявляли, що не мають можливості надавати військову підтримку Україні. Нактомість там готові навчити всіх охочих пройти навчання з розмінування в Камбоджі.

"Камбоджа не надавала жодної військової підтримки Україні. Камбоджа не має такої можливості. Технічна допомога Камбоджі українським саперам є суто гуманітарним актом", — сказав він.

Крім цього, Хун Сен підкреслив, що Камбоджа готова навчати розмінування будь-яких військових, у тому числі й російських.

А допомога українським саперам надається з гуманітарних причин.

"Оскільки ми також є країною, що постраждала від наземних мін і боєприпасів, які не розірвалися", — говорив Хун Сен.

29 травня президент України Володимир Зеленський і Хун Сен провели телефонну розмову. Зеленський запросив Камбоджу долучитися до реалізації української формули миру.

Також у Сінгапурі міністр оборони України Олексій Резніков на "Діалозі Шангрі-Ла" зустрівся з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Резніков зазначив, що США й Україна разом продовжать працювати для забезпечення перемоги України та відновлення миру в Європі.

Також Резніков встиг поспілкуватися з головою Міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

За його словами, вони обговорили ситуацію на полі бою та подальші кроки у військовій співпраці.

"Дякуючи за участь Німеччини в танковій коаліції — "леопардам" подобається наш український клімат. Дякую німецькому уряду й народу за постійну підтримку", — написав Резніков.

А "мирний план" Індонезії, який нібито повинен буде врегулювати війну, яку розв'язала РФ, Резніков розкритикував, зазначивши, що план звучить як "план Росії, а не Індонезії".